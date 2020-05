Die Maßnahmen müssten über Ostern bestehen bleiben, mahnte Merkel eindringlich. Denn man könne jetzt sehr schnell die bisherigen Erfolge der Maßnahmen zerstören. Notwendig seien: „Konzentration, Disziplin und Fürsorge für die nächsten durch Abstand.“ Auch wenn das "Ostern anders sein wird, als wir es immer in unserem Leben kannten", und es für viele Familien eine Herausforderung sein werde. Ihr Dank gehe "an alle die, die die Bestimmungen einhalten haben und meine Bitte an alle, diese auch noch fortzusetzen."