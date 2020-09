Knapp eine viertel Million Menschen sind in den USA mit dem Coronavirus infiziert. Hinzu kommt, dass knapp 30 Millionen Amerikaner keine Krankenversicherung haben. Besonders kritisch ist die Lage in New York, wo bereits mehr als 1.500 Menschen an den Folgen des Virus gestorben sind. Das Weiße Haus hat nun verkündet, die Kosten für Versicherungen zu tragen.