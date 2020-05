Erstmals sind in den USA mehr als 2.100 Menschen innerhalb eines Tages an einer Corona-Erkrankung gestorben. Mit 500.000 Infizierten ist das Land weltweit am stärksten betroffen.

