Nachrichten | heute - Drohnen als Lebensretter

An Frankreichs Küsten werden in Zukunft Drohnen eingesetzt, um Ertrinkenden schnelle Hilfe zu leisten. Die bis zu 80km/h schnellen Drohnen werfen einen Rettungsring zielgenau über dem Schwimmer ab und unterstützen so die Arbeit der Rettungsschwimmer.