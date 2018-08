Noch 2 Tage

Dubioser U-Boot-Fall

Was geschah mit Kim Wall? Zunächst sagte der dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen, er habe die Frau an Land abgesetzt. Jetzt, dass die Journalistin an Bord gestorben sei und er sie auf See bestattet habe. Taucher fanden dort nun eine Frauenleiche.