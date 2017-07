Exklusiv

Nachrichten | heute - Der Menschheitsgeschichte auf der Spur

Nicholas Conard von der Universität Tübingen leitet die Ausgrabungen in den Eiszeithöhlen der Schwäbischen Alb. Am Grabungsort im "Hohle Fels" bei Schelklingen erklärt er uns die Spuren, die die Menschen in 40.000 Jahren dort hinterlassen haben.