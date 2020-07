In Großbritannien soll ab dem 24. Juli auch eine allgemeine Maskenpflicht in Geschäften eingeführt werden. Bislang galt die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln.

