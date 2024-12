Machtübernahme in Syrien : EU-Außenminister beraten über Umgang mit HTS

16.12.2024 | 09:33 |

In Brüssel beraten die EU-Außenminister über den Umgang mit der islamistischen HTS-Miliz in Syrien. Ihr Anführer al-Dschulani traf in Damaskus den UN-Sondergesandten Petersen.