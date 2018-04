Nachrichten | heute - EZB berät über ihre Geldpolitik

In Frankfurt am Main wird mit Spannung erwartet, ob sich die EZB vom 0 Prozent Leitzins und den billionenschweren Anleihekäufen, verabschiedet. Eine Politik, die die Wirtschaft in Europa gestärkt hat, aber auch Probleme und Risiken mit sich bringt.