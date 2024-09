Nach Schüssen in München : Faeser spricht von "schwerwiegendem Vorfall"

05.09.2024 | 11:34 |

In München hat die Polizei in der Nähe des NS-Dokuzentrums einen Verdächtigen erschossen. "Der Schutz jüdischer Einrichtungen hat oberste Priorität", so Innenministerin Faeser.