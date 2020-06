In Berlin haben Unbekannte in der Nacht in Geschäften randaliert. Auf Fassaden wurden Schriftzüge wie "I can’t breathe" hinterlassen. Bislang gab es nur friedliche Proteste.

Beitragslänge: 1 min Datum: 06.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.06.2021