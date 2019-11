Seit einem Jahr ist Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Chefin. Ihr bisheriger Stand: wacklig. Am Parteitag in Leipzig soll ihre Position nicht diskutiert werden – zumindest nicht direkt, so Florian Neuhann.

