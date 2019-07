Eintracht Frankfurt startet mit Sieg

90 Spielende

87 Rote Karte für Mevlan Zeka (KF Feronikeli)

90 Rote Karte für Agim Ibraimi (KF Shkëndija 79)

90 Gelbe-Rote Karte für Valmir Nafiu (KF Shkëndija 79)

90 Spielende

90 Tor für KF Shkëndija 79, 1:1 durch Agim Ibraimi

84 Gelbe-Rote Karte für Visar Musliu (KF Shkëndija 79)

90 Spielende

90 Spielende

89 Tor für FK Sūduva, 5:0 durch Sandro Gotal

78 Tor für F91 Dudelange, 1:0 durch Ricardo Delgado

74 Tor für Lincoln Red Imps, 1:2 durch Anthony Hernandez

54 Tor für Slovan Bratislava, 0:2 durch Dávid Holman

46 Anpfiff 2. Halbzeit

58 Tor für FC Ararat-Armenia, 0:2 durch Ogana

46 Anpfiff 2. Halbzeit

55 Tor für FK Sūduva, 4:0 durch Mihret Topčagić

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für FC Ararat-Armenia, 0:1 durch Ogana

39 Tor für FK Sūduva, 3:0 durch Mihret Topčagić

19 Tor für Slovan Bratislava, 0:1 durch Vernon

17 Tor für FK Sūduva, 2:0 durch Semir Kerla

1 Spielbeginn

14 Tor für FK Sūduva, 1:0 durch Josip Tadić

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für FC Turin, 3:0 durch Simone Zaza

90 Spielende

90 Tor für Ludogorez Rasgrad, 1:1 durch Anicet Andrianantenaina

89 Gelbe Karte für Ilmari Niskanen (Kuopion PS)

88 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jody Lukoki

88 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Cicinho

88 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Patrick Pedersen

88 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Birnir Snær Ingason

88 Gelbe Karte für Arvydas Novikovas (Legia Warschau)

86 Auswechslung bei Debreceni VSC -> Kevin Varga

86 Einwechslung bei Debreceni VSC -> Ádám Pintér

84 Einwechslung bei Shamrock Rovers -> Dylan Watts

84 Auswechslung bei Shamrock Rovers -> Aaron McEneff

83 Rote Karte für Esteban Sachetti (Apollon Limassol)

82 Auswechslung bei UMF Stjarnan -> Alex Þór Hauksson

82 Einwechslung bei UMF Stjarnan -> Sölvi Guðbjargarson

82 Gelbe Karte für Simone Zaza (FC Turin)

81 Gelbe Karte für Ívar Jónsson (Valur Reykjavík)

81 Einwechslung bei Legia Warschau -> Paweł Stolarski

81 Auswechslung bei Legia Warschau -> Luís Rocha

81 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Emilio Zelaya

81 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Facundo Pereyra

80 Auswechslung bei Kuopion PS -> Rangel

80 Einwechslung bei Kuopion PS -> Tommi Jyry

80 Auswechslung bei FC Turin -> Álex Berenguer

80 Einwechslung bei FC Turin -> Simone Zaza

79 Gelbe Karte für Patrick Pedersen (Valur Reykjavík)

77 Einwechslung bei Shamrock Rovers -> Gary O'Neill

77 Auswechslung bei Shamrock Rovers -> Ronan Finn

90 Einwechslung bei NK Domžale -> Branko Ilič

90 Einwechslung bei NK Domžale -> Sven Karič

90 Auswechslung bei NK Domžale -> Tonći Mujan

90 Auswechslung bei NK Domžale -> Senijad Ibričić

90 Gelbe Karte für Dejan Boljević (FK Budućnost Podgorica)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Wolverhampton Wanderers, 2:0 durch Rúben Vinagre

75 Auswechslung bei FC Turin -> Iago Falqué

75 Einwechslung bei FC Turin -> Saša Lukić

89 Auswechslung bei Maccabi Haifa -> Nikita Rukavytsya

89 Einwechslung bei Maccabi Haifa -> Allyson

74 Auswechslung bei Kuopion PS -> Issa Thiaw

74 Einwechslung bei Kuopion PS -> Ariel Ngueukam

74 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Dídac Vilà

74 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Adrià Pedrosa

74 Auswechslung bei Debreceni VSC -> Ákos Kinyik

74 Einwechslung bei Debreceni VSC -> Erik Kusnyír

88 Gelbe Karte für Ofri Arad (Maccabi Haifa)

88 Gelbe-Rote Karte für Tom Laterza (Progrès Niedercorn)

73 Auswechslung bei Legia Warschau -> Valeriane Gvilia

73 Einwechslung bei Legia Warschau -> Domagoj Antolić

72 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Fotis Papoulis

72 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Diego Aguirre

71 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Kristinn Halldórsson

71 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Bjarni Eiríksson

71 Gelbe Karte für Mateusz Wieteska (Legia Warschau)

85 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Bogdan Mykhaylychenko

85 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Joel Abu Hanna

70 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jakub Świerczok

70 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Stéphane Badji

84 Einwechslung bei RC Strasbourg -> Dimitri Liénard

84 Auswechslung bei RC Strasbourg -> Nuno Da Costa

84 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Morgan Gibbs-White

84 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Romain Saïss

83 Gelbe Karte für Gaber Dobrovoljc (NK Domžale)

68 Tor für Espanyol Barcelona, 4:0 durch Borja Iglesias

82 Auswechslung bei Crusaders FC -> Rory Hale

82 Tor für Zorya Lugansk, 1:3 durch Levan Arveladze

82 Einwechslung bei Crusaders FC -> David Cushley

67 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Kristinn Sigurðsson

67 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Einar Karl Ingvarsson

67 Gelbe Karte für Reuben Ayarna (Kuopion PS)

81 Einwechslung bei Rangers FC -> Greg Stewart

81 Auswechslung bei Rangers FC -> Sheyi Ojo

80 Auswechslung bei Progrès Niedercorn -> Kempes Tekiela

80 Einwechslung bei Progrès Niedercorn -> Emmanuel Francoise

80 Einwechslung bei Malmö FF -> Franz Brorsson

80 Auswechslung bei Malmö FF -> Lasse Nielsen

80 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Artem Gromov

80 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Levan Arveladze

65 Einwechslung bei Kuopion PS -> Saku Savolainen

65 Auswechslung bei Kuopion PS -> Tabi Manga

64 Einwechslung bei UMF Stjarnan -> Þorri Geir Rúnarsson

64 Auswechslung bei UMF Stjarnan -> Daníel Laxdal

64 Einwechslung bei Shamrock Rovers -> Aaron Greene

64 Auswechslung bei Shamrock Rovers -> Daniel Carr

77 Auswechslung bei Malmö FF -> Marcus Antonsson

77 Einwechslung bei Malmö FF -> Guillermo Molins

77 Auswechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Luka Mirković

77 Einwechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Ivan Bojović

62 Gelbe Karte für Tabi Manga (Kuopion PS)

76 Einwechslung bei RC Strasbourg -> Kévin Zohi

76 Auswechslung bei RC Strasbourg -> Jean Ricner Bellegarde

61 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Wanderson

61 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Mavis Tchibota

61 Auswechslung bei Legia Warschau -> Dominik Nagy

61 Einwechslung bei Legia Warschau -> Luquinhas

61 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Ioannis Pittas

61 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Serge Gakpé

61 Gelbe Karte für Brandon Kavanagh (Shamrock Rovers)

90 Gelbe Karte für Bradley de Nooijer (FC Viitorul Constanța)

90 Gelbe Karte für Gevorg Ghazaryan (AEL Limassol)

90 Gelbe Karte für Vózinha (AEL Limassol)

90 Gelbe Karte für Daniel Sundgren (Aris Saloniki)

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Vitória Guimarães, 0:1 durch Joseph Amoah

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

75 Auswechslung bei Rangers FC -> Alfredo Morelos

75 Einwechslung bei Rangers FC -> Jermain Defoe

60 Tor für Espanyol Barcelona, 3:0 durch Borja Iglesias

88 Auswechslung bei AEL Limassol -> Christos Wheeler

88 Einwechslung bei AEL Limassol -> Andreas Avraam

58 Tor für Shamrock Rovers, 2:1 durch Roberto Lopes

87 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Almoatasembellah Ali

87 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Mikel Agu

87 Auswechslung bei BK Häcken -> Elohor Ekpolo

87 Einwechslung bei BK Häcken -> Adam Andersson

57 Tor für Espanyol Barcelona, 2:0 durch Facundo Ferreyra

90 Fazit:

Am Ende fahren die Zentralschweizer einen knappen 1:0-Arbeitssieg gegen KÍ Klaksvík ein. Der FC Luzern ist über ganz weite Strecken der Partie die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Das Team um Trainer Thomas Häberli hat unzählige Chancen generiert, aber erst in letzter Minute getroffen. 27:3 Abschlüsse sprechen für sich, jedoch müssen die Schweizer für das Rückspiel in genau einer Woche an ihre Ausbeute arbeiten. Klaksvík hat leidenschaftlich verteidigt, spielerisch allerdings keine Chance gehabt. Vielen Dank für das Interesse und noch einen schönen Abend!

71 Gelbe Karte für Joe Aribo (Rangers FC)

71 Gelbe Karte für Mihailo Perović (FK Budućnost Podgorica)

90 Spielende

84 Einwechslung bei Aris Saloniki -> Nicolás Martínez

84 Auswechslung bei Aris Saloniki -> Martín Tonso

84 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> João Correia

84 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Rochinha

54 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Lei Wu

54 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Víctor Sánchez

54 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Marc Roca

54 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Granero

90 Gelbe Karte für Marvin Schulz (FC Luzern)



83 Gelbe Karte für Gabriel Iancu (FC Viitorul Constanța)

68 Auswechslung bei Maccabi Haifa -> Maxim Plakushchenko

68 Einwechslung bei Maccabi Haifa -> Dolev Haziza

68 Auswechslung bei Malmö FF -> Søren Rieks

68 Einwechslung bei Malmö FF -> Jonas Knudsen

53 Gelbe Karte für Georgi Terziev (Ludogorez Rasgrad)

53 Gelbe Karte für Bence Pávkovics (Debreceni VSC)

90 Tooor für FC Luzern, 1:0 durch Christian Schneuwly

Wahnsinn! Da ist die späte Führung für die Zentralschweizer. In der dritten Minute der Nachspielzeit netzt Christian Schneuwly zum überfälligen 1:0 ein. Mit dem rechten Schlappen trifft er aus zentralen 13 Metern unten rechts. Das sollte die Entscheidung für heute sein!

90 Kristian Joensen rettet gegen Francesco Margiotta und verhindert den späten Rückstand.

66 Auswechslung bei Rangers FC -> Scott Arfield

66 Einwechslung bei Rangers FC -> Jordan Jones

66 Auswechslung bei Crusaders FC -> Declan Caddell

66 Einwechslung bei Crusaders FC -> Gary Thompson

51 Gelbe Karte für Orri Ómarsson (Valur Reykjavík)

51 Gelbe Karte für Joey O'Brien (Shamrock Rovers)

90 Fünf Minuten hat der FC Luzern noch, um vor heimischer Kulisse den eigentlich eingeplanten Erfolg einzufahren. Ein torloses Remis wäre ein Erfolg für KÍ Klaksvík, obwohl für das Rückspiel ein Auswärtstor am heutigen Tage wichtig gewesen wäre.

80 Gelbe Karte für Nils Teixeira (AEL Limassol)

79 Einwechslung bei AEL Limassol -> Ivan Carlos

79 Auswechslung bei AEL Limassol -> Dossa Júnior

64 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Vladlen Yurchenko

64 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Maksym Lunyov

64 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Jonny

64 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Vinagre

49 Tor für Espanyol Barcelona, 1:0 durch Facundo Ferreyra

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Blessing Eleke steht im Abseits! Es bleibt abzuwarten, wie lange gleich nachgespielt wird.

78 Einwechslung bei Jeunesse Esch -> Mehmet Arslan

78 Auswechslung bei Jeunesse Esch -> Almir Klica

77 Auswechslung bei BK Häcken -> Paulinho

77 Einwechslung bei BK Häcken -> Alexander Faltsetas

77 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Fredrik Midtsjø

77 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Pantelis Hatzidiakos

61 Tor für RC Strasbourg, 3:1 durch Jonas Martin

61 Auswechslung bei Crusaders FC -> Ross Clarke

61 Einwechslung bei Crusaders FC -> Jordan Owens

46 Auswechslung bei UMF Stjarnan -> Guðmundur Hafsteinsson

46 Einwechslung bei UMF Stjarnan -> Guðjón Baldvinsson

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Debreceni VSC -> Dániel Zsóri

46 Einwechslung bei Debreceni VSC -> Haruna Garba

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

86 KÍ Klaksvík steht eng am eigenen Sechzehner und verteidigt mit Mann und Maus. Der FC Luzern drängt ganz stark auf den Last-Minute-Sieg.

74 Einwechslung bei Aris Saloniki -> Sasha

74 Auswechslung bei Aris Saloniki -> Migjen Basha

74 Einwechslung bei Atromitos -> Tal Kachila

74 Auswechslung bei Atromitos -> Apostolos Vellios

59 Tor für FK Budućnost Podgorica, 1:2 durch Mihailo Perović

84 Francesco Margiotta hebt einen Eckball schön auf Otar Kakabadze, dessen Versuch nicht einschlägt. Im Nachgang verfehlt auch Pascal Schürpf das Ziel.

73 Einwechslung bei DAC Dunajská Streda -> César Blackman

73 Auswechslung bei DAC Dunajská Streda -> Éric Davis

58 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Neves

58 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Raúl Jiménez

72 Einwechslung bei FC Viitorul Constanța -> Andreas Calcan

72 Auswechslung bei FC Viitorul Constanța -> Alexandru Măţan

82 Zweiter Wechsel beim Underdog. Kurz zuvor hat Christian Schneuwly seinen Abschluss nicht im Kasten unterbringen können.

71 Gelbe Karte für Christos Wheeler (AEL Limassol)

71 Einwechslung bei BK Häcken -> Juhani Ojala

71 Auswechslung bei BK Häcken -> Daleho Irandust

82 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Steinbjørn Olsen

82 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Semir Hadžibulić

70 Auswechslung bei KAA Gent -> Sigurd Rosted

70 Einwechslung bei KAA Gent -> Milad Mohammadi

70 Einwechslung bei Jeunesse Esch -> Yannick Makota

70 Auswechslung bei Jeunesse Esch -> David Soares

79 Die Schweizer holen eine Ecke nach der anderen raus und kommen über Christian Schneuwly zu einem weiteren Abschluss. Inklusive Nachspielzeit hat der FC Luzern vielleicht noch eine Viertelstunde Zeit, um die Führung zu erzielen.

53 Tor für Rangers FC, 2:0 durch Sheyi Ojo

52 Tor für Malmö FF, 2:2 durch Marcus Antonsson

76 Dicke Chance für Luzern! Nach einer Schneuwly-Ecke trifft Idriz Voca Aluminium!

65 Einwechslung bei Aris Saloniki -> Daniel Larsson

65 Auswechslung bei Aris Saloniki -> Ioannis Fetfatzidis

50 Einwechslung bei Maccabi Haifa -> Sun Menachem

50 Auswechslung bei Maccabi Haifa -> Yarden Shua

75 Gelbe Karte für Kristian Joensen (KÍ Klaksvík)



74 Idriz Voca! Und wieder nicht drin! Kristian Joensen steht gut, reagiert schnell und fischt einen Abschluss von Idriz Voca weg.

63 Auswechslung bei AEL Limassol -> Marko Adamović

63 Einwechslung bei AEL Limassol -> Gevorg Ghazaryan

48 Tor für NK Domžale, 2:1 durch Adam Gnezda Čerin

62 Einwechslung bei FC Viitorul Constanța -> Denis Drăguş

62 Auswechslung bei FC Viitorul Constanța -> George Ganea

62 Einwechslung bei KAA Gent -> Giorgi Beridze

62 Auswechslung bei KAA Gent -> Brecht Dejaegere

62 Auswechslung bei KAA Gent -> Yūya Kubo

62 Einwechslung bei KAA Gent -> Alessio Castro-Montes

62 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Pêpê

62 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> João Carlos Teixeira

47 Gelbe Karte für Luka Mirković (FK Budućnost Podgorica)

47 Tor für RC Strasbourg, 2:1 durch Adrien Thomasson

61 Einwechslung bei Atromitos -> Farley

61 Auswechslung bei Atromitos -> Clarck N'Sikulu

61 Tor für FC Viitorul Constanța, 6:3 durch Bogdan Țîru

46 Einwechslung bei RC Strasbourg -> Adrien Thomasson

46 Auswechslung bei RC Strasbourg -> Ismaël Aaneba

46 Einwechslung bei Progrès Niedercorn -> Jacky Mmaee

46 Auswechslung bei Progrès Niedercorn -> Belmin Muratović

46 Einwechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Dejan Zarubica

46 Einwechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Milos Raičković

46 Auswechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Draško Božović

46 Auswechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Dušan Bakić

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

72 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Boris Došljak

72 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Jóannes Bjartalíð

90 Gelbe Karte für Kamil Biliński (Riga FC)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

60 Auswechslung bei DAC Dunajská Streda -> Lukáš Čmelík

60 Einwechslung bei DAC Dunajská Streda -> Dominik Veselovský

60 Gelbe Karte für Ahmed Yaseen (BK Häcken)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

70 Stefan Knežević versucht es frech direkt, verfehlt das Ziel allerdings deutlich.

89 Auswechslung bei IFK Norrköping -> Christoffer Nyman

89 Einwechslung bei IFK Norrköping -> Henrik Castegren

59 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Stijn Wuytens

59 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Yukinari Sugawara

58 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Oussama Idrissi

58 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Albert Guðmundsson

43 Gelbe Karte für Rangel (Kuopion PS)

68 Mikkjal Thomassen ersetzt Páll Klettskarð durch Torbjørn Grytten. Vielleicht verschafft den Gästen das etwas mehr Luft.

87 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Marko Šćepović

87 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> Márkó Futács

87 Einwechslung bei Piast Gliwice -> Dominik Steczyk

87 Auswechslung bei Piast Gliwice -> Piotr Parzyszek

42 Tor für FC Turin, 2:0 durch Cristian Ansaldi

86 Einwechslung bei IFK Norrköping -> Andreas Blomqvist

86 Auswechslung bei IFK Norrköping -> Kalle Holmberg

86 Tor für Riga FC, 3:2 durch Uroš Korun (Eigentor)

85 Tor für Piast Gliwice, 3:1 durch Jorge Félix

55 Tor für FC Viitorul Constanța, 6:2 durch Bogdan Țîru

66 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Torbjørn Grytten

66 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Páll Klettskarð

65 Und täglich grüßt das Murmeltier! Luzern bekommt die nächste Ecke. Erneut kommt am Ende nichts dabei herum.

84 Einwechslung bei FC Vaduz -> Maximilian Göppel

84 Auswechslung bei FC Vaduz -> Gianni Antoniazzi

84 Auswechslung bei Riga FC -> Roman Debelko

84 Einwechslung bei Riga FC -> Kamil Biliński

82 Tor für Piast Gliwice, 2:1 durch Jorge Félix

81 Auswechslung bei FK Liepāja -> Mārtiņš Ķigurs

81 Einwechslung bei FK Liepāja -> Cristián Torres

62 Etwas mehr als eine Stunde ist absolviert und weiterhin ist kein einziges Tor gefallen. Allmählich wird der favorisierte FC Luzern seine Offensivbemühungen intensivieren müssen. Schließlich soll der Druck im Rückspiel möglichst gering sein. Auf der anderen Seite hat der Außenseiter nichts zu verlieren.

80 Gelbe Karte für Denis Simani (FC Vaduz)

80 Einwechslung bei Riga FC -> Joël Bopesu

80 Auswechslung bei Riga FC -> Deniss Rakels

80 Tor für IFK Norrköping, 2:0 durch Sead Hakšabanović

50 Tor für KAA Gent, 6:1 durch Roman Yaremchuk

79 Gelbe Karte für Georgios Valerianos (Riga FC)

32 Gelbe Karte für Anicet Andrianantenaina (Ludogorez Rasgrad)

46 Einwechslung bei FC Viitorul Constanța -> Virgil Ghiţă

46 Auswechslung bei FC Viitorul Constanța -> Paul Iacob

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

57 Gleich nach dem Doppelwechsel der Hausherren führt Otar Kakabadze den nächsten Abschluss herbei. Auch der geht vorbei.

45 Gelbe Karte für Youssouf Fofana (RC Strasbourg)

45 Gelbe Karte für Ismaël Aaneba (RC Strasbourg)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für RC Strasbourg, 1:1 durch Ludovic Ajorque

45 Ende 1. Halbzeit

56 Einwechslung bei FC Luzern -> Blessing Eleke

56 Auswechslung bei FC Luzern -> Eric Tia

56 Einwechslung bei FC Luzern -> Francesco Margiotta

56 Auswechslung bei FC Luzern -> Shkelqim Demhasaj

74 Einwechslung bei Piast Gliwice -> Patryk Sokołowski

74 Auswechslung bei Piast Gliwice -> Joel Valencia

44 Rote Karte für Ayed Habashi (Maccabi Haifa)

29 Gelbe Karte für Emilio Zelaya (Apollon Limassol)

28 Gelbe Karte für Cicinho (Ludogorez Rasgrad)

28 Gelbe Karte für Kevin Varga (Debreceni VSC)

54 Inzwischen stehen bei den Gästen sieben Fouls zu Buche. Luzern hat erst zwei Fouls begangen und nutzt in dieser Szene eine weitere Ecke nicht. Christian Schneuwly verpasst nach Schneuwly-Hereingabe.

72 Einwechslung bei FK Liepāja -> Danu Spătaru

72 Auswechslung bei FK Liepāja -> Richard Friday

72 Einwechslung bei IFK Norrköping -> Sead Hakšabanović

72 Auswechslung bei IFK Norrköping -> Alexander Fransson

42 Tor für Malmö FF, 1:1 durch Rasmus Bengtsson

71 Auswechslung bei FC Vaduz -> Boris Prokopič

71 Einwechslung bei FC Vaduz -> Milan Gajić

51 Abseits! Páll Klettskarð ist zu früh gestartet und damit im Abseits gewesen. Das haben die Unparteiischen richtig erkannt.

50 Am Spielfeldrand machen sich einige Akteure bereit. Entsprechend werden die ersten Auswechslungen wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

39 Tor für Maccabi Haifa, 0:1 durch Maxim Plakushchenko

38 Auswechslung bei NK Domžale -> Slobodan Vuk

38 Einwechslung bei NK Domžale -> Matej Podlogar

38 Gelbe Karte für Miloš Mijić (FK Budućnost Podgorica)

37 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:0 durch Diogo Jota

37 Tor für NK Domžale, 1:0 durch Shamar Nicholson

47 Pascal Schürpf wird kurz vor knapp von Jóannes Danielsen gefoult. Marvin Schulz versucht es beim fälligen Standard direkt - die Kugel geht vorbei!

66 Einwechslung bei FC Vaduz -> Mohamed Coulibaly

66 Auswechslung bei FC Vaduz -> Manuel Sutter

66 Tor für Piast Gliwice, 1:1 durch Jakub Czerwiński

20 Gelbe Karte für Eiður Sigurbjörnsson (Valur Reykjavík)

20 Tor für FC Turin, 1:0 durch Andrea Belotti

47 Beide Coaches haben auf Wechsel verzichtet.

46 Weiter geht es in der Zentralschweiz. Wer kann sich heute eine gute Ausgangslage erarbeiten? Das Rückspiel findet übrigens am 01. August statt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

33 Einwechslung bei Progrès Niedercorn -> Yann Matias Marques

33 Auswechslung bei Progrès Niedercorn -> Aldin Skenderovic

62 Gelbe Karte für Pius Dorn (FC Vaduz)

62 Auswechslung bei Piast Gliwice -> Gerard Badía

62 Einwechslung bei Piast Gliwice -> Martin Konczkowski

90 Gelbe Karte für Timotej Zahumenský (Spartak Trnava)

90 Einwechslung bei Lokomotiv Plovdiv -> Edin Bahtic

90 Gelbe Karte für David Malembana (Lokomotiv Plovdiv)

90 Auswechslung bei Lokomotiv Plovdiv -> Parvizchon Umarbaev

90 Auswechslung bei NK Osijek -> Mihael Žaper

90 Einwechslung bei NK Osijek -> Marko Dugandžić

90 Gelbe Karte für Graham Carey (CSKA Sofia)

90 Gelbe Karte für Yerkebulan Seidakhmet (FK Kairat)

90 Gelbe Karte für Islambek Kuat (FK Kairat)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für KAA Gent, 5:1 durch Yūya Kubo

45 Ende 1. Halbzeit

14 Tor für Shamrock Rovers, 1:1 durch Lee Grace

43 Gelbe Karte für Elohor Ekpolo (BK Häcken)

43 Tor für Atromitos, 1:2 durch Georgios Manousos

13 Gelbe Karte für Héctor Yuste (Apollon Limassol)

87 Einwechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Naor Sabag

87 Auswechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> David Keltjens

57 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Szabolcs Huszti

57 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> Ivan Petryak

42 Gelbe Karte für Paul Iacob (FC Viitorul Constanța)

42 Tor für KAA Gent, 4:1 durch Roman Yaremchuk

11 Tor für Valur Reykjavík, 1:0 durch Lasse Petry

40 Gelbe Karte für Lukáš Čmelík (DAC Dunajská Streda)

39 Einwechslung bei Atromitos -> Spyros Natsos

39 Auswechslung bei Atromitos -> Kyriakos Kivrakidis

39 Gelbe Karte für João Carlos Teixeira (Vitória Guimarães)

9 Tor für Legia Warschau, 1:0 durch Mateusz Wieteska

83 Einwechslung bei NK Osijek -> Dmitriy Lepa

83 Auswechslung bei NK Osijek -> László Kleinheisler

38 Gelbe Karte für George Ganea (FC Viitorul Constanța)

23 Gelbe Karte für Bogdan Mykhaylychenko (Zorya Lugansk)

23 Gelbe Karte für Dušan Bakić (FK Budućnost Podgorica)

82 Auswechslung bei CSKA Sofia -> Evandro

82 Einwechslung bei CSKA Sofia -> Bozhidar Chorbadzhiyski

52 Gelbe Karte für Christoffer Nyman (IFK Norrköping)

36 Gelbe Karte für Gaztañaga (AEL Limassol)

36 Gelbe Karte für Brown Ideye (Aris Saloniki)

80 Einwechslung bei Spartak Trnava -> Matúš Turňa

80 Auswechslung bei Spartak Trnava -> Rafael Tavares

35 Tor für KAA Gent, 3:1 durch Yūya Kubo

35 Tor für DAC Dunajská Streda, 1:1 durch Kristopher Vida

20 Tor für Rangers FC, 1:0 durch Joe Aribo

5 Tor für Apollon Limassol, 0:1 durch Fotis Papoulis

45 Halbzeitfazit:

Der FC Luzern und KÍ Klaksvík verabschieden sich mit 0:0 in die Pause. Insgesamt haben die Zuschauer durchaus muntere 45 Minuten gesehen. Die favorisierten Hausherren haben (natürlich) mehr vom Spiel: Luzern hat mehr Ballbesitz, verbucht 6:3 Abschlüsse und wirkt insgesamt zielstrebiger sowie abgeklärter. Dennoch schlägt sich der Underdog auf der anderen Seite wacker und hat zwischenzeitlich ein paar Chancen kreieren können. Bis gleich!

79 Einwechslung bei Lokomotiv Plovdiv -> Georgi Iliev

79 Auswechslung bei Lokomotiv Plovdiv -> Alen Ožbolt

34 Gelbe Karte für Marko Adamović (AEL Limassol)

34 Gelbe Karte für Migjen Basha (Aris Saloniki)

19 Tor für Zorya Lugansk, 0:2 durch Artem Gromov

45 Ende 1. Halbzeit

78 Auswechslung bei NK Osijek -> Marin Pilj

78 Einwechslung bei NK Osijek -> Vedran Jugović

78 Auswechslung bei CSKA Sofia -> Petar Zanev

78 Einwechslung bei CSKA Sofia -> Graham Carey

78 Auswechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Nigel Hasselbaink

78 Einwechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Niv Zrihan

45 Páll Klettskarð verzieht seinen Abschluss nach einer Ecke von Jóannes Bjartalíð.

77 Einwechslung bei Lokomotiv Plovdiv -> David Malembana

77 Auswechslung bei Lokomotiv Plovdiv -> Birsent Karagaren

77 Gelbe Karte für Rade Dugalić (FK Kairat)

45 Drei Minuten werden nachgespielt. Aufgrund der Trinkpausen zwischendurch ist das nur angemessen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

76 Einwechslung bei FK Kairat -> Ramazan Orazov

76 Auswechslung bei FK Kairat -> Aybol Abiken

46 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> Máté Pátkai

46 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Ákos Elek

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

31 Gelbe Karte für Vadis Odjidja-Ofoe (KAA Gent)

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

45 Kristian Joensen verhindert mit beherztem Einsatz einen Treffer durch Marvin Schulz! Knappe Kiste!

30 Einwechslung bei DAC Dunajská Streda -> Kristopher Vida

30 Auswechslung bei DAC Dunajská Streda -> Connor Ronan

15 Tor für Zorya Lugansk, 0:1 durch Artem Gromov

29 Gelbe Karte für Ioannis Fetfatzidis (Aris Saloniki)

90 Sturm muss den Auftritt heute schnell vergessen und mit neuer Zuversicht und neuem Schwung in die Saison gehen - bereits am Sonntag haben sie die Möglichkeit wieder einiges richtig zu stellen.

73 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Filip Stevanovic

73 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Đorđe Ivanović

73 Auswechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Jamie Insall

73 Einwechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Pristley Farquharson

41 Gelbe Karte für Ísak Simonsen (KÍ Klaksvík)



71 Gelbe Karte für Valentin Antov (CSKA Sofia)

40 Puh! Plötzlich bricht Páll Klettskarð durch und zwingt Marius Müller zu einer Parade. Die anschließende Ecke der Gäste bringt Jóannes Bjartalíð zu Jóannes Danielsen, der ebenfalls am starken Marius Müller scheitert.

90 Heute war für Sturm nichts zu holen, umso wichtiger wird das Rückspiel und zuerst der Bundesligaauftakt, um nicht schon früh in eine Negativspirale zu gelangen.

70 Gelbe Karte für Jimmy Marín (Hapoel Be'er Sheva)

90 Fazit

FK Haugesund schlägt SK Sturm Graz klar mit 2:0. Groß war die Zuversicht, klein die Ausbeute. Sturm hat sich heute besonders in der Offensive schwach präsentiert, hat mit nur wenigen Ausnahmen keine echte Torchance herausspielen können. Wenige Mögölichkeiten in der ersten Halbzeit sind stümperhaft vergeben worden, in der zweiten Halbzeit kommt Sturm dann überhaupt nicht mehr in die Gänge. Haugesund verlagert sich aufs Wesentlichste, kontert Sturm geschickt aus und geht Dank eines Freistoßes in Führung. Sollte Sturm die Chance aufrechterhalten können, müssen sie beim Rückspiel eine deutlich verbesserte Leistung abliefern - selbst der Bundesligastart wird schwierig, sollte sich die heutige Leistung wiederholen.

69 Einwechslung bei Spartak Trnava -> Marko Kelemen

69 Auswechslung bei Spartak Trnava -> Filip Dangubić

37 Mit großen Schritten geht es auf die Pause zu. Angesichts der Temperaturen haben sich beide Seiten eine kleine Auszeit verdient. Spektakuläres spielt sich auf dem Feld ohnehin nicht ab.

90 Fazit:

Die SG Eintracht Frankfurt feiert bei ihrem Pflichtspielauftakt der Saison 2019/2020 einen 2:1-Auswärtssieg beim estnischen Vertreter FC Flora und vollzieht den ersten Schritt in Richtung 3. Runde der Qualifikation der Europa League. Nach dem auf Treffern von Torró (24.) und Ainsalu (34.) basierenden 1:1-Pausenunentschieden, das für die Hessen aufgrund klarer Vorteile nicht zufriedenstellend gewesen war, hatten diese Anlaufschwierigkeiten und konnten ihre vorherige Überlegenheit in Sachen Geschwindigkeit und die hohe Chancenfrequenz aufgrund von Ungenaugkeiten vor allem in der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs nicht bestätigen. Gaćinović in der 63. und da Costa in der 64. Minute verzeichneten die ersten nennenswerten Möglichkeiten infolge des Seitenwechsels. Den Siegtreffer in Minute 71 besorgte schließlich ein eingewechselter Neuzugang: Joveljić beförderte eine Flanke da Costas aus kurzer Distanz und mit Hilfe des rechten Pfostens per Kopf in die Maschen. Auch in der Folge kam die Hütter-Truppe nicht an das ordentliche Niveau der ersten Halbzeit heran und benötigte bei Sorgas Lattentreffer (79.) noch eine Portion Dusel, um den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten. Das Rückspiel wird am nächsten Donnerstag um 20:30 Uhr in der ausverkauften Commerzbank-Arena angepfiffen. Der FC Flora ist vorher noch in der heimischen Meistriliiga gefordert, tritt am Montag beim FC Kuressaare an. Einen schönen Abend noch!

67 Einwechslung bei FK Kairat -> Márton Eppel

67 Auswechslung bei FK Kairat -> Konrad Wrzesiński

67 Einwechslung bei FK Kairat -> Yerkebulan Seidakhmet

67 Auswechslung bei FK Kairat -> Bauyrzhan Islamkhan

22 Gelbe Karte für Johannes Steinbach (Jeunesse Esch)

90 Spielende

90 Spielende

90 Der Freistoß geht drüher, der Schlusspfiff folgt sofort darauf. Haugesund jubelt, Sturm schleicht mit gesenkten Köpfen davon.

66 Gelbe Karte für Geferson (CSKA Sofia)

21 Tor für FC Viitorul Constanța, 2:1 durch Sebastian Mladen

90 Gelbe Karte für Ivan Ljubić (Sturm Graz)

Ganz spät im Spiel bietet dieser Freistoß jetzt auch noch einmal eine Schussmöglichkeit für Haugesund, wieder hat sich Ljubić ungeschickt angestellt.

90 Die Nachspielzeit ist in einer Minute zu Ende. Nach wie vor gibt es keine Anzeichen für einen Auswärtstreffer Sturms.

90 Einwechslung bei FK Haugesund -> Eric Ndayisenga

90 Nachdem ein Joveljić-Schuss auf der einen Seite aus gut 14 Metern geblockt worden ist, nimmt Aliku wenig später auf der anderen Seite aus mittlerer Distanz Maß. Er schnibbelt mit dem linken Innenrist weit links am Ziel vorbei.

20 Tor für Atromitos, 0:1 durch Javier Umbides

90 Auswechslung bei FK Haugesund -> Kristoffer Velde

33 Jákup Andreasen räumt Christian Schneuwly ab und schon ist der Ball wieder weg. Die Gäste bauen kaum einen geordneten Angriff auf. Viele Ballverluste und eigene Fehler zwingen KÍ Klaksvík vermehrt zu Fouls.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Das türkische Unparteiischengespann legt drei Minuten obendrauf.

89 Chandler ist Hütters letzte personelle Option; der Amerikaner ersetz da Costa in den abschließenden Momenten auf der rechten Abwehrseite.

90 Die aktivere Mannschaft in den Schlussminuten sind die Gastgeber. Sturm scheint gar nichts mehr aufbringen zu können, die Offensive war in der zweiten Halbzeit völlig abgemeldet.

63 Einwechslung bei CSKA Sofia -> Valentin Antov

63 Auswechslung bei CSKA Sofia -> Diego Fabbrini

63 Tor für Hapoel Be'er Sheva, 2:0 durch Eden Shamir

18 Gelbe Karte für Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

62 Tor für Partizan Belgrad, 0:1 durch Aleksandar Šćekić

88 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Timothy Chandler

90 Noch vier Minuten werden nachgespielt.

88 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Danny da Costa

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

61 Tor für Lokomotiv Plovdiv, 2:0 durch Dimitar Iliev

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

87 Frankfurt lässt dieses Hinspiel eher austrudeln, als dass es noch einmal mit aller Macht auf den dritten Treffer gehen würde. Da sich die Eintracht hinsichtlich der Bundesliga noch mitten in der Vorbereitung befindet, ist das durchaus verständlich.

90 Einwechslung bei Steaua Bukarest -> Valerică Găman

90 Auswechslung bei Steaua Bukarest -> Florinel Coman

90 Gelbe Karte für Sergey Tkachev (Arsenal Tula)

90 Gelbe Karte für Fredrik Aursnes (Molde FK)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Olimpija Ljubljana -> Ante Vukušic

90 Einwechslung bei Olimpija Ljubljana -> Haris Kadrić

90 Spielende

90 Gelbe-Rote Karte für Veljko Birmančević (FK Čukarički-Stankom)

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Guilherme (Yeni Malatyaspor)

60 Gelbe Karte für Filip Oršula (Spartak Trnava)

45 Gelbe Karte für Manuel Sutter (FC Vaduz)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

29 Nur selten sorgt KÍ Klaksvík für Entlastung. Aus Jóannes Bjartalíðs Ecke entsteht keine Gefahr für das Gehäuse von Marius Müller.

89 Tronstad kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss, Sturm kann den Schuss blocken.

85 Einwechslung bei FC Flora -> Rauno Alliku

89 Im Gegenteil, jetzt bekommt Haugesund den nächsten Eckball.

85 Auswechslung bei FC Flora -> Frank Liivak

88 Nur noch zwei Minuten bleiben in der regulären Spielzeit. Eine Schlussoffensive von Sturm ist derzeit nicht zu erkennen.

85 Flora wehrt sich noch einmal gegen die drohende Niederlage und genau dies wird von der Eintracht gerade auch zugelassen. Das Weiterkommen wäre wohl auch bei einem Unentschieden nicht ernsthaft in Gefahr, doch allein schon in Sachen Selbstbewusstsein wäre ein Dreier zum Pflichtspielauftakt nicht unwichtig.

88 Gelbe Karte für Taron Voskanyan (FC Alashkert)

88 Gelbe Karte für Sergiy Maliy (FK Ordabasy)

58 Auswechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Nathan Woolfe

58 Einwechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Michael Bakare

58 Gelbe Karte für Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv)

58 Gelbe Karte für Petar Bočkaj (NK Osijek)

43 Gelbe Karte für Boris Prokopič (FC Vaduz)

43 Einwechslung bei Riga FC -> Aleksejs Višņakovs

43 Auswechslung bei Riga FC -> Felipe Brisola

13 Tor für KAA Gent, 2:0 durch Brecht Dejaegere

86 Sturm drückt nach vorne, ein Eckball wird ihnen allerdings nicht zugesprochen. Es gibt wieder Abstoß für Haugesund.

87 Auswechslung bei Shakhter Soligorsk -> Valeriy Gromyko

87 Einwechslung bei Shakhter Soligorsk -> Nikolai Yanush

87 Einwechslung bei FK Ordabasy -> Samat Shamshi

87 Auswechslung bei FK Ordabasy -> Ziguy Badibanga

87 Einwechslung bei Neftci Baku -> Vangelis Platellas

87 Auswechslung bei Neftci Baku -> Emin Makhmudov

87 Gelbe Karte für Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk)

83 Henns zweiter Einwechselspieler ist Lepik, der in der 1. Runde zwei der insgesamt vier Treffer erzielt hat. Der 18-Jährige kommt für Sorga, der bis auf seinen kürzlichen Lattentreffer unauffällig gewesen ist.

56 Auswechslung bei Spartak Trnava -> Gino van Kessel

56 Einwechslung bei Spartak Trnava -> Matej Jakúbek

82 Einwechslung bei FC Flora -> Mark Lepik

82 Auswechslung bei FC Flora -> Erik Sorga

25 Natürlich hätten die Zuschauer allmählich gerne ein Tor gesehen. Einige Chancen hat der FC Luzern auch durchaus gehabt, wobei es nur eine größere Möglichkeit gegeben hat.

90 Einwechslung bei CS Universitatea Craiova -> Vasile Constantin

90 Auswechslung bei CS Universitatea Craiova -> Alexandru Cicâldău

90 Spielende

84 Eze setzt zum Sprint an und kommt auch zum Abschluss, Sandvik hat mit dem unplatzierten Schuss keine Mühe.

84 Auswechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Stefan Kovač

84 Einwechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Kosta Aleksić

54 Gelbe Karte für Ivan Mesík (Spartak Trnava)

54 Einwechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Ben Sahar

54 Auswechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Ramzi Safuri

83 Einwechslung bei Lechia Gdańsk -> Tomasz Makowski

83 Auswechslung bei Lechia Gdańsk -> Patryk Lipski

82 Kiteishvili hat den Anschlusstreffer am Fuß! Doch er verzieht aus guter Position völlig, der Ball geht weit übers Tor.

22 Ísak Simonsen kommt einen Tick zu spät und kann Eric Tia lediglich unfair stoppen.

79 Sorga feuert die Kugel an den Querbalken! Der Mittelstürmer bekommt auf halblinks keinen Druck, nachdem er sich das Leder an Hasebe vorbeigelegt hat. Aus gut 18 Metern klatscht sein wuchtiger Rechtsschuss an die Latte.

81 Velde verfehlt mit dem Freistoß das Tor - Abstoß.

82 Tor für Steaua Bukarest, 0:3 durch Florinel Coman

52 Tor für CSKA Sofia, 1:0 durch Evandro

81 Gelbe Karte für Kirill Kombarov (Arsenal Tula)

81 Auswechslung bei Brøndby IF -> Kevin Mensah

81 Einwechslung bei Brøndby IF -> Jens Gammelby

20 Langsam aber sicher erhöhen die Mannen von Trainer Thomas Häberli die Schlagzahl. Luzern holt in dieser Phase doch etliche Eckstöße heraus.

77 Erster Joker auf Seiten der Hausherren ist Sinyavskiy. Er übernimmt auf der offensiven linken Seite für Miller.

80 Knapp vor dem Strafraum gibt es Freistoß für Haugesund. Sturm muss aufpassen.

85 Gelbe Karte für Renato Kelić (CS Universitatea Craiova)

50 Gelbe Karte für Eldos Akhmetov (FK Kairat)

76 Einwechslung bei FC Flora -> Vlasiy Sinyavskiy

76 Auswechslung bei FC Flora -> Martin Miller

79 Eckball für Haugesund - Siebenhandl faustet die Flanke mit Mühe weg.

84 Gelbe Karte für Dániel Gazdag (Budapest Honvéd)

79 Gelbe Karte für Omar Buludov (Neftci Baku)

79 Einwechslung bei Lechia Gdańsk -> Sławomir Peszko

79 Auswechslung bei Lechia Gdańsk -> Lukáš Haraslín

4 Tor für KAA Gent, 1:0 durch Nana Asare

18 Nächste Ecke für den FC Luzern. Christian Schneuwly schlenzt die Murmel in den Strafraum und wieder heißt der Abnehmer Pascal Schürpf. Allerdings lautet der Sieger erneut Kristian Joensen. Der Gäste-Keeper macht bisher einen guten Job.

74 Nach der Pause ist ein Klassenunterschied zugunsten der Gäste zwar nicht mehr so deutlich, doch zweifellos geht der Vorsprung der SGE durchaus in Ordnung. Legt sie in der Schlussphase noch einen Treffer nach?

78 Gelbe Karte für Martin Samuelsen (FK Haugesund)

Kaum eine Minute auf dem Platz sieht er für ein Foul an Spendlhofer.

48 Gelbe Karte für Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva)

77 Einwechslung bei FK Haugesund -> Martin Samuelsen

77 Auswechslung bei FK Haugesund -> Ibrahima Koné

77 Auswechslung bei Steaua Bukarest -> Dennis Man

77 Einwechslung bei Steaua Bukarest -> Diogo Salomão

77 Einwechslung bei Molde FK -> Fredrik Sjølstad

77 Auswechslung bei Molde FK -> Magnus Eikrem

76 In der Offensive begeht Eze ein Foul, Jantscher, der gerade zum Querpass ansetzt, muss damit unverrichteter Dinge wieder abrücken.

81 Auswechslung bei Budapest Honvéd -> David N'Gog

81 Einwechslung bei Budapest Honvéd -> Dominik Cipf

76 Gelbe Karte für Artak Grigoryan (FC Alashkert)

46 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Ognjen Ožegović

46 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Umar Sadiq

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Spielende

75 Einwechslung bei FK Mladá Boleslav -> Pavel Bucha

75 Auswechslung bei FK Mladá Boleslav -> Jakub Fulnek

75 Auswechslung bei Brøndby IF -> Simon Tibbling

75 Einwechslung bei Brøndby IF -> Kasper Fisker

75 Auswechslung bei Yeni Malatyaspor -> Moryké Fofana

75 Einwechslung bei Yeni Malatyaspor -> Berk Yıldız

14 Eric Tia zieht ein Foul gegen Patrik Johannesen. Der folgende Freistoß generiert keine Gefahr.

71 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:2 durch Dejan Joveljić

Der Debütant bringt die SGE wieder nach vorne! Nach da Costas nächster halbhoher Flanke von der rechten Außenbahn taucht Joveljić am ersten Pfosten unbewacht auf. Der 19-Jährge hält aus gut vier Metern die Stirn hin. Nach Kontakt am Innenpfosten überquert das Leder die Linie.

74 Ein Missverständnis zwischen Torhüter Sandvik und seinen Vorderleuten führt beinahe zu einer gefährlichen Chance für Sturm, der Torhüter ist aber noch rechtzeitig am Ball.

70 Rebić vergibt aus bester Lage! Der Vizeweltmeister hat nach da Costas halhoher Hereingabe an die zentrale Sechzehnerkante freie Bahn in Richtung Tor. Der erste Kontakt ist jedoch katastrophal, so dass der Kroate noch ausgebremst werden kann.

74 Einwechslung bei Lechia Gdańsk -> Artur Sobiech

74 Auswechslung bei Lechia Gdańsk -> Flávio Paixão

74 Tor für Olimpija Ljubljana, 2:2 durch Stefan Savić

73 Das ist wohl das Signal für volle Offensive. Eze ersetzt den defensiven Koch und soll mehr Schwung nach vorne bringen.

72 Einwechslung bei Sturm Graz -> Emeka Eze

73 Auswechslung bei Neftci Baku -> Dário Júnior

73 Einwechslung bei Neftci Baku -> Namiq Alasgarov

73 Auswechslung bei Olimpija Ljubljana -> Asmir Suljić

73 Einwechslung bei Olimpija Ljubljana -> Luka Menalo

72 Einwechslung bei Sturm Graz -> Fabian Koch

72 Auswechslung bei Sturm Graz -> Emanuel Sakić

72 Auswechslung bei Sturm Graz -> Emeka Eze

68 Tallinns Coach Henn dürfte mit der bisherigen Entwicklung des Spielverlaufs zufrieden sein, schließlich wird sein Team immer selbstbewusster. Die SGE muss wachsam sein: Sämtliche Treffer in der 1. Runde erzielte der FC Flora nach der 70. Minute.

71 Noch sind 20 Minuten zu spielen, die Körpersprache der Grazer lässt aber fast vermuten, dass die Partie hier gelaufen wäre.

72 Einwechslung bei FC Alashkert -> Vardan Pogosyan

72 Auswechslung bei FC Alashkert -> Uroš Nenadović

72 Einwechslung bei FK Ordabasy -> Kyrylo Kovalchuk

72 Auswechslung bei FK Ordabasy -> Mirzad Mehanovič

11 Wieder Pascal Schürpf! Auch in dieser Szene kann die Nummer elf der Gastgeber das Spielgerät nicht im gegnerischen Kasten versenken. Die Pille rauscht links oben vorbei. Da haben doch gut zwei Meter gefehlt.

65 Hütter reagiert auf den ausbaufähigen Auftritt mit einem Doppelwechsel. Rückkehrer Kamada, der im Vorjahr nach Belgien ausgeliehen war, und Neuzugag Joveljić übernehmen die Plätze von Gaćinović und Paciência.

66 Einwechslung bei Sturm Graz -> Michael John Lema

66 Auswechslung bei Sturm Graz -> Markus Pink

75 Einwechslung bei Budapest Honvéd -> MacDonald Niba

75 Auswechslung bei Budapest Honvéd -> Ivan Lovrić

70 Auswechslung bei Olimpija Ljubljana -> Goran Brkić

70 Einwechslung bei Olimpija Ljubljana -> Marko Putinčanin

9 Noch immer ist es hier knapp 33 Grad warm. Kein Wunder also, dass die Akteure kein Vollgas geben.

69 Einwechslung bei Esbjerg fB -> Matthias Kristensen

69 Auswechslung bei Esbjerg fB -> Pyry Soiri

69 Einwechslung bei Esbjerg fB -> Rodolph Austin

69 Auswechslung bei Esbjerg fB -> Markus Halsti

68 Gelbe Karte für Emin Makhmudov (Neftci Baku)

68 Tor für Steaua Bukarest, 0:2 durch Iulian Cristea

64 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Dejan Joveljić

64 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Gonçalo Paciência

64 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Daichi Kamada

64 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Mijat Gaćinović

6 Idriz Voca geht gegen Páll Klettskarð rüde zur Sache und entsprechend bekommen die Gäste einen Freistoß im Halbfeld zugesprochen.

66 Sturm muss jetzt schnell wieder in die Spur finden, wenn sie im Rückspiel überhaupt noch eine Chance haben wollen. Sie waren hier zwar keineswegs unterlegen, torgefährlich waren sie allerdings nur selten.

64 Da Costa lauert am zweiten Pfosten! Der Rechtsverteidiger ist Adressat eines langen Balles vom linken Strafraumeck und will diesen aus spitzem Winkel mit dem rechten Innenrist direkt in der langen Ecke unterbringen. Er verfehlt den Pfosten um einen guten halben Meter.

82 Auswechslung bei Aberdeen FC -> Jon Gallagher

82 Einwechslung bei Aberdeen FC -> James Wilson

22 Tor für Riga FC, 0:1 durch Roman Debelko

4 Nach der ersten Ecke wird es gleich gefährlich. Christian Schneuwly zirkelt den ruhenden Ball auf Pascal Schürpf, dessen Abschluss noch si eben von Kristian Joensen pariert werden kann. Dabei hat das Spielgerät sogar noch Aluminium touchiert. Im Nachsetzen haut Eric Tia drüber.

63 Gaćinović mit der besten Chance nach der Pause! Nach einem flachen Pass aus dem zentralen Mittelfeld taucht der Serbe vor der letzten estnischen Linie auf und zieht aus gut 18 Metern ab. Igonen hebt ab und wehrt in der linken Ecke zur Seite ab.

66 Gelbe Karte für Dmytro Nepogodov (FK Ordabasy)

66 Einwechslung bei Molde FK -> Mathis Bolly

66 Auswechslung bei Molde FK -> Leke James

66 Tor für Yeni Malatyaspor, 2:1 durch Adis Jahović

66 Gelbe Karte für Macky Bagnack (Olimpija Ljubljana)

64 Tooor für FK Haugesund, 2:0 durch Niklas Sandberg

Haugesund geht 2:0 in Führung. Hier dürfte es nichts mit der guten Ausgangsposition werden, Sandberg kommt über rechts, zieht ab und trifft ins lange Eck an Siebenhandl vorbei ins Tor.

65 Auswechslung bei FC Alashkert -> Danilo Sekulić

65 Einwechslung bei FC Alashkert -> Gustavo Santos

61 ... die Ausführung des Serben führt nach Kreidas Kopfball vor dem kurzen Pfosten zu einer Bogenlampe. Torhüter Igonen hat seinen Kasten rechtzeitig verlassen und pflückt das Spielgerät aus der Luft.

64 Auswechslung bei Yeni Malatyaspor -> Mitchell Donald

64 Einwechslung bei Yeni Malatyaspor -> Guilherme

60 Kostić holt auf links gegen Kams einen Eckstoß heraus...

62 Die Flanke kommt gut, der Kopfball geht nur knapp am Tor vorbei! Das war ein Lebenszeichen, jetzt müssen sie aber rasch nachsetzen.

3 In dieser ganz frühen Phase der Partie lassen es beide Seiten eher gemütlich angehen und tasten sich erst einmal ab. Die Hausherren wirken in ihrem 4-3-3-System sicher und lassen das Leder gut zirkulieren.

63 Gelbe Karte für Aleksey Shchetkin (FK Ordabasy)

63 Tor für Lechia Gdańsk, 2:1 durch Patryk Lipski

61 Jetzt hat Sturm mit einem Freistoß wieder mal die Möglichkeit, Schrammel wird aus dem Halbfeld flanken.

58 Haugesund übersteht die Angriffe der Grazer relativ problemlos. Die Offensive zeigt sich nicht gerade torgefährlich.

62 Gelbe Karte für Mark Brink (Esbjerg fB)

62 Auswechslung bei FK Mladá Boleslav -> Antonín Křapka

62 Einwechslung bei FK Mladá Boleslav -> Lukáš Budínský

62 Auswechslung bei FK Mladá Boleslav -> Muris Mešanović

62 Einwechslung bei FK Mladá Boleslav -> Tomáš Wágner

62 Einwechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Veljko Birmančević

62 Auswechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Luka Stojanović

62 Auswechslung bei Yeni Malatyaspor -> Nuri Aydın

62 Einwechslung bei Yeni Malatyaspor -> Ahmed Ildız

58 Liivak kann sich das Spielgerät am Ende eines grün-weißen Konters auf der rechten Sechzehnerseite auf den linken Fuß legen. Seinen Schuss blockt Hasebe ab, womit es für Wiedwalds Kasten nur im Ansatz gefährlich wird.

76 Einwechslung bei Chikhura Sachkhere -> Giorgi Pantsulaia

76 Auswechslung bei Chikhura Sachkhere -> Irakli Lekvtadze

66 Auswechslung bei Budapest Honvéd -> Amadou Moutari

66 Einwechslung bei Budapest Honvéd -> Vladyslav Kulach

61 Tor für Brøndby IF, 1:1 durch Simon Hedlund

1 Und damit rein ins Geschehen!

1 Spielbeginn

90 Gelbe Karte für Ivan Brkić (Zrinjski Mostar)

90 Gelbe Karte für Sean Klaiber (FC Utrecht)

90 Spielende

65 Einwechslung bei CS Universitatea Craiova -> Antoni Ivanov

65 Auswechslung bei CS Universitatea Craiova -> Kamer Qaka

60 Tor für Steaua Bukarest, 0:1 durch Florin Tănase

45 Gelbe Karte für Vladimir Stojković (Partizan Belgrad)

45 Gelbe Karte für Zoran Tošić (Partizan Belgrad)

45 Gelbe Karte für Jamie Insall (GAP Connah's Quay FC)

45 Gelbe Karte für George Horan (GAP Connah's Quay FC)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

55 Sturm übernimmt endlich Initiative, findet aber noch nicht den Weg zum Tor.

74 Auswechslung bei Chikhura Sachkhere -> Revaz Chiteishvili

74 Einwechslung bei Chikhura Sachkhere -> Demur Chikhladze

55 Floras Anteile sind in der unmittelbaren Phase nach Wiederbeginn größer; die Hausherren haben den Schwerpunkt des Geschehens weiter in Richtung Mittellinie verlagert. Frankfurt ist in Sachen Tempo noch nicht wirklich im zweiten Durchgang angekommen.

62 Gelbe Karte für Mihai Roman II (CS Universitatea Craiova)

42 Gelbe Karte für Michael Ohana (Hapoel Be'er Sheva)

54 Jantscher wirkt zumindest bemüht, mehr als ein Torversuch geht sich hier nicht aus.

55 Einwechslung bei FC Alashkert -> Gegam Kadimyan

55 Auswechslung bei FC Alashkert -> Nikita Tankov

55 Gelbe Karte für Filip Mladenović (Lechia Gdańsk)

55 Tor für Shakhter Soligorsk, 2:0 durch Pavel Rybak

52 Sorga wird auf der rechten Außenbahn durch einen langen Einwurf von Kams geschickt. Der Toptorjäger der estnischen Eliteklase wird an der Sechzehnerlinie durch Abraham routiniert abgelaufen, so dass Keeper Wiedwald das Leder aufnehmen kann.

53 Wie reagiert Sturm auf den frühen Gegentreffer? Zumindest vorerst bleibt eine stärkere Offensive nicht zu sehen.

39 Tor für Lokomotiv Plovdiv, 1:0 durch Dimitar Iliev

68 Tor für Aberdeen FC, 1:1 durch Sam Cosgrove

53 Gelbe Karte für Arturo Mina (Yeni Malatyaspor)

49 Gaćinović gibt den ersten Schuss nach der Pause ab, visiert nach Ablage durch Kohr aus mittigen 20 Metern die flache rechte Ecke an. Igonen steht genau richtig und kann den sanften Versuch in der halbrechten Ecke problemlos entschärfen.

51 Tooor für FK Haugesund, 1:0 durch Kevin Krygård

Sturm kann den Freistoß nicht wegbringen, irgendwie schwindelt sich der Ball zu Krygård, der den Ball aus spitzem Winkel ins Tor trifft!

67 Gelbe Karte für Davit Maisashvili (Chikhura Sachkhere)

52 Einwechslung bei Shakhter Soligorsk -> Igor Burko

52 Auswechslung bei Shakhter Soligorsk -> Sergey Matvejchik

50 Freistoß für Haugesund nachdem Koch und Sakić selbst mit vereinten Kräften ihren Gegner nicht vom Ball trennen konnten.

48 Weder Jürgen Henn noch Adi Hütter haben in der Halbzeit personelle Änderungen vorgenommen. Mit Durm, Kamada und Joveljić hat der Österreicher drei Neuzugänge in der Hinterhand, die heute noch ihr Debüt feiern könnten.

49 Ljubić begeht ein Foul im Mittelfeld. Er bekommt hier keine Karte, muss allerdings mit solchen Aktionen aufpassen.

80 Auswechslung bei FC Utrecht -> Sander van de Streek

80 Einwechslung bei FC Utrecht -> Urby Emanuelson

5 Tor für MOL Vidi FC, 1:0 durch Stopira

46 Weiter geht's in der estnischen Hauptstadt! Der Bundesligavertreter aus Hessen hat sich zu aktuellen Zeitpunkt wenig vorzuwerfen, schließlich konnte er seine Überlegenheit gegenüber dem Tabellenführer der Meistriliiga im ersten Durchgang über weite Strecken auf den Rasen bringen. Er hat noch Luft nach oben in Sachen Chancenverwertung und benötigt in der eigenen Defensive mehr Aufmerksamkeit aller nach hinten arbeitenden Akteure.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's in Haugesund.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Esbjerg fB -> Jacob Sørensen

46 Auswechslung bei Esbjerg fB -> Joni Kauko

46 Auswechslung bei Shakhter Soligorsk -> Mykyta Tatarkov

46 Einwechslung bei Shakhter Soligorsk -> Sergey Balanovich

46 Einwechslung bei Steaua Bukarest -> Răzvan Oaidă

46 Auswechslung bei Steaua Bukarest -> Ioan Hora

46 Einwechslung bei FK Ordabasy -> Aleksey Shchetkin

46 Auswechslung bei FK Ordabasy -> João Paulo

46 Einwechslung bei Arsenal Tula -> Georgi Kostadinov

46 Einwechslung bei Arsenal Tula -> Evgeniy Lutsenko

46 Auswechslung bei Arsenal Tula -> Alexandru Tudorie

46 Auswechslung bei Arsenal Tula -> Lameck Banda

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Tor für IFK Norrköping, 1:0 durch Simon Thern

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

29 Gelbe Karte für Tomislav Šorša (NK Osijek)

29 Gelbe Karte für Marwan Kabha (Hapoel Be'er Sheva)

46 Auswechslung bei CS Universitatea Craiova -> Carlos Fortes

46 Einwechslung bei CS Universitatea Craiova -> Mihai Roman II

46 Anpfiff 2. Halbzeit

In wenigen Minuten geht es auf dem Rasen zur Sache. Freuen wir uns auf ein intensives und hoffentlich spannendes Match. Viel Spaß!

66 Auswechslung bei Zrinjski Mostar -> Slobodan Jakovljević

66 Einwechslung bei Zrinjski Mostar -> Renato Gojković

21 Gelbe Karte für Mihael Žaper (NK Osijek)

45 Halbzeitfazit:

Die SG Eintracht Frankfurt kommt zur Halbzeit des Hinspiels in der 2. Runde der Qualifikation zur Europa League beim estnischen Vertreter FC Flora trotz eines ordentlichen Auftritts nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Hessen verzeichneten schon in der Anfangsphase klare Ballbesitzvorteile und kamen durch Kohr (2.) und da Costa (10.) zu frühen Gelegenheiten, doch wie wenig später bei der Doppelchance durch Kostić und da Costa (16.) stand der estnische Keeper Igonen im Weg. Die sehr reaktiv eingestellten Hausherren konnten zwischendurch ganz leichte Nadelstiche mit dem ein oder anderen Gegenstoß setzen, waren aber weit von aussichtsreichen Abschlusssituationen entfernt. In Minute 24 durfte der in beachtlicher Anzahl anwesende Gästeanhang dann erstmals jubeln: Mit einem wuchtigen Fernschuss in die halbhohe rechte Ecke besorgte Torró den verdienten Führungstreffer des Vorjahreshalbfinalisten. In der Folge konnte sich der Bundesligist zwar weitere Strafraumszenen erarbeiten, doch Chancen zogen diese nicht nach sich. Aus heiterem Himmel schlugen nach 34 Minuten die Grün-Weißen zu: Nach Vassiljev-Flanke war Ainsalu zur Stelle und egalisierte den Spielstand, indem er mit dem linken Fuß aus kurzer Distanz einschob. In der Schlussphase schnupperten da Costa (40.) und Rebić (42.) vergeblich an der erneuten Führung. Bis gleich!

45 Halbzeitfzit

FK Haugesund gegen SK Sturm Graz steht zur Pause 0:0 Unentschieden. Die Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe, viel Unterschied gibt es nicht zwischen den beiden. Sowohl Sturm als auch Haugesund haben Chancen auf die Führung. Über weite Strecken der ersten Halbzeit war das Spiel nicht gerade von großer Qualität geprägt, gegen Ende der ersten Halbzeit entwickelt sich aber doch noch ein spannender Austausch. In der zweiten Halbzeit ist alles möglich, es geht sehr knapp zu.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Jantscher an die Latte! Da hatte Haugesund Glück, beinahe hätte es hier doch noch einen Treffer gegeben, so bleibt es beim 0:0!

62 Einwechslung bei Zrinjski Mostar -> Ivan Lendrić

62 Auswechslung bei Zrinjski Mostar -> Irfan Hadžić

62 Einwechslung bei FC Utrecht -> Patrick Joosten

62 Auswechslung bei FC Utrecht -> Vaclav Černý

17 Gelbe Karte für Diego Fabbrini (CSKA Sofia)

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Schuss ins Außennetz! Sturm kann aufatmen, der Schuss geht nur ins Außennetz. Haugesund tastet sich aber immer näher ans Tor.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

60 Tor für FC Utrecht, 1:1 durch Gyrano Kerk

45 Gelbe Karte für Mirzad Mehanovič (FK Ordabasy)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für FK Mladá Boleslav, 1:1 durch Nikolay Komlichenko

45 Tor für Neftci Baku, 0:1 durch Dário Júnior

43 Da Floras Kapitän Kams außerhalb des Feldes behandelt werden muss, agieren die Hausherren gerade nur mit neun Feldspielern.

43 Jantscher versucht es jetzt vermehrt über dier linke Seite, er bleibt dort meist ohne Unterstützung.

42 Rebić nimmt von der halblinken Sechzehnerseite Maß, nachdem die SGE erneut über links an Fahrt aufgenommen hat. Pürg wirft sich etwas risikoreich in den Schuss und blockt ihn mit dem rechten Oberschenkel ab.

13 Gelbe Karte für Nathan Woolfe (GAP Connah's Quay FC)

57 Auswechslung bei Zrinjski Mostar -> Mario Tičinović

57 Einwechslung bei Zrinjski Mostar -> Staniša Mandić

57 Einwechslung bei FC Utrecht -> Nick Venema

57 Auswechslung bei FC Utrecht -> Justin Lonwijk

41 Wirkliche Vorteile kann sich derzeit keiner der beiden erarbeiten. Es ist ein sehr umkämpftes Spiel, spielerisch ist wenig zu sehen.

40 Da Costa mit dem Innenrist! Der Rechtsverteidiger schnibbelt von der halbrechten Strafraumecke aus gut 17 Metern in Richtung flacher linker Ecke. Igonen macht zunächst einen falschen Schritt und kann dann noch mit Mühe mit dem rechten Handschuh retten.

45 Gelbe Karte für Nicușor Bancu (CS Universitatea Craiova)

45 Ende 1. Halbzeit

10 Tor für Hapoel Be'er Sheva, 1:0 durch Ramzi Safuri

Geleitet wird das Duell vom türkischen Unparteiischen Halis Özkahya. An den Seitenlinien assistieren ihm Ceyhun Sesigüzel und Hakan Yemişken. Als vierter Offizieller fungiert Halil Umut Meler.

39 Gute Freistoßposition für Haugesund, den Direktschuss von Sandberg kann Siebenhandl fangen.

37 Die Esten stellen mit ihrem Treffer unter Beweis, dass sie sie aus wenigen Angriffsszenen verhältnismäßig viel machen können. Frakfurt kann sich im Hinblick auf die Gesamtleistung wenig vorwerfen, hat nach dem Führungstreffer nämlich konsequent weiter nach vorne gespielt.

39 Gelbe Karte für Juan Domínguez (Sturm Graz)



36 Gelbe Karte für Ibrahima Koné (FK Haugesund)



51 Gelbe Karte für Gyrano Kerk (FC Utrecht)

36 Gelbe Karte für Rauf Aliyev (Neftci Baku)

35 Der Eckball bringt zwar wieder nichts ein, Haugesund bleibt in Ballbesitz und schießt aus über 20 Metern drüber.

34 Tooor für FC Flora, 1:1 durch Mihkel Ainsalu

Aus dem Nichts der Ausgleich des Außenseiters! Nach einem Einwurf auf der tiefen linken Seite tanzt Vassiljev Gaćinović aus und flankt scharf an die Fünferkante. Dort kann Ainsalu den linken Fuß hinhalten und drückt das Leder flach halbrechts in die Maschen.

34 Nach einem weiteren Vorstoß der Norweger kommen sie gleich zum nächsten Eckball. Sturm findet derzeit keine Entlastung.

33 Paciência ist an der zentralen Sechzehnerkante Adressat eines flachen Anspiels von der halblinken Seite. Wegen eines schwachen ersten Kontakts verpasst der Portugiese einen Abschluss aus bester Lage und wird letztlich von Kreida abgelaufen.

32 Freistoß für Haugesund, Sandberg flankt, Sturm klärt sicher.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

30 Wieder landet eine Kostić-Ecke von links auf Abrahams Schädel. Diesmal nickt der Argentinier, der erneut zwei Akteure auf den Füßen stehen hat, im hohen Bogen über Igonens Gehäuse.

45 Ende 1. Halbzeit

29 Der Eckball bringt nichts ein, Sturm ist wieder im Vorwärtsgang.

29 Gelbe Karte für Mykyta Tatarkov (Shakhter Soligorsk)

Alles andere als ein (klares) Weiterkommen Luzerns wäre eine Überraschung. In der UEFA Fünfjahreswertung findet man die Schweizer Liga auf Platz 19 wieder. Die Färöer belegen dagegen Rang 53 von 55. Der Marktwert der Gastmannschaft liegt bei etwa 1,6 Millionen Euro - Luzern kommt auf ca. 22,5 Mio. Euro.

27 Die Eintracht hat sich im Nachhinein für die klare Überlegenheit der ersten Viertelstunde belohnt, die in den letzten Minuten etwas abgeflacht war. Positiv ist nach einer knappen halben Stunde, dass das Spieltempo immer noch hoch ist.

28 Haugesund bekommt nach einem Konter wieder einen Eckball.

41 Tor für Chikhura Sachkhere, 1:0 durch Giorgi Koripadze

26 Tor für Lechia Gdańsk, 1:0 durch Flávio Paixão

26 Gelbe Karte für Endri Ҫekiҫi (Olimpija Ljubljana)

25 Gute Möglichkeit für Sturm! Überraschend kommt Jantscher in Flankenposition, doch sein Zuspiel findet keinen Abnehmer.

24 Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Lucas Torró

Die Eintracht führt in Tallinn! Nach Abrahams Querpass vom rechten Flügel bekommt Torró im offensiven Zentrum keine Gegenwehr und hält mit dem linken Spann aus gut 22 Metern einfach drauf. Der wuchtige Schuss schlägt in der halbhohen rechten Ecke ein, während Torhüter Igonen wie angewurzelt stehen bleibt.

24 Gelbe Karte für Mamadou Kane (Neftci Baku)

23 Viele Fouls lassen die Partie in den letzten Minuten etwas abflauen. Sehr viele Unterbrechungen führen zu sehr vielen Standards, die allesamt ungefährlich bleiben.

22 Abraham kommt gerade noch rechtzeitig! Miller wird im Rahmen einer der seltenen Gegenstöße auf links in den Strafraum geschickt. Er sucht per flachem Querpass nach innen Mittelstürmer Sorga; mit einer Grätsche ist der Kapitän zur Stelle und verhindert, dass Wiedwald eingreifen muss.

20 Gelbe Karte für Thomas Schrammel (Sturm Graz)

Schrammel rammt seinen Gegner mit viel Schwung von hinten. Dafür sieht er Gelb.

19 Wieder Freistoß für Haugesund, aber von dieser Standardsituation geht keine Gefahr aus.

21 Tor für FK Ordabasy, 0:1 durch Mirzad Mehanovič

25 Gelbe Karte für Kamer Qaka (CS Universitatea Craiova)

20 Tor für Yeni Malatyaspor, 1:1 durch Arturo Mina

19 Kostić findet mit einer Eckenausführung von der linken Fahne Kapitän Abraham. Dessen bedrängter Kopfstoß aus zentralen neun Metern hat wenig Wucht und fliegt deutlich links am Ziel vorbei.

18 Sturm hat jetzt selbst wieder eine Chance auf den ersten Treffer! Wieder kommt ein Grazer direkt vor dem Tor an den Ball, auch der geht nicht aufs Tor!

Die zweite Hitzewelle im Juli hat Europa derzeit fest im Griff. So herrschten an diesem Nachmittag auch in der Schweiz Temperaturen um die 37 Grad. Aktuell werden in der Luzerner Swissporarena rund 34 Grad gemessen. Mal sehen, welche Auswirkungen diese Hitze auf den Spielverlauf haben wird.

23 Gelbe Karte für Bence Banó-Szabó (Budapest Honvéd)

16 Die Norweger drehen jubelnd ab, doch der Treffer zählt nicht! Schiedsrichter Rumšas entscheidet auf Abseits.

15 Jetzt kommt auch Haugesund zu seinem ersten Eckball. Desler wird ihn zur Mitte bringen.

16 Gelbe Karte für Iulian Cristea (Steaua Bukarest)

16 Zwei gefährliche Abschlüsse innerhalb weniger Momente! Erst wird Kostić durch Rebić steil auf die linke Sechzehnerseite geschickt und trifft aus leicht spitzem Winkel nach Kontakt durch Torhüter Igonen den Pfosten. Augenblicke später zieht da Costa aus mittigen 20 Metern ab und Igonen pariert nach toller Flugeinlage in der linken Ecke.

90 Auswechslung bei FC Sheriff -> Yuri Kendysh

90 Einwechslung bei FC Sheriff -> Antun Palić

90 Gelbe Karte für Wilfried Balima (FC Sheriff)

90 Spielende

90 Spielende

45 Ende 1. Halbzeit

13 Die SGE kann im Vorwärtsgang durchaus schon eine hohe Geschwindigkeit erzeugen, doch in Sachen Abstimmung ist im letzten Felddritel noch viel Luft nach oben. Es ist aber schon zu erkennen, dass Flora auch schon auf diesem Niveau Probleme bekommt.

19 Gelbe Karte für Ivan Lovrić (Budapest Honvéd)

13 Gelbe Karte für Emanuel Sakić (Sturm Graz)

Mit einem Foul beendet Sakić zwar den Konter, sieht dafür aber die erste Karte im Spiel.

13 Der zweite Eckball bringt nichts ein, Haugesund kommt dafür zu einer Kontergelegenheit.

12 Riesenmöglichkeit für Sturm! Jantscher bringt den Eckball ideal, aber Kiteishvili rasiert den Ball nur. Es gibt aber noch einmal Eckball.

13 Gelbe Karte für Sergey Matvejchik (Shakhter Soligorsk)

13 Tor für Olimpija Ljubljana, 0:1 durch Ante Vukušic

87 Einwechslung bei AEK Larnaca -> Matija Špoljarić

87 Auswechslung bei AEK Larnaca -> Ivan Tričkovski

10 Ein erster Freistoß für Sturm wird gefährlich! Eckball folgt sofort - Jantscher führt aus.

85 Auswechslung bei FC Sheriff -> Artem Hordienko

85 Einwechslung bei FC Sheriff -> Jarosław Jach

10 Da Costa gegen Igonen! Nach einer Hereingabe vom linken Flügel verlängert Abwehrmann Kreida unfreiwillig per Kopf vor die Füße des Außenverteidigers, der sich aus gut 13 Metern mit dem rechten Spann probiert. Igonen kann den Versuch auf Kosten einer Ecke entschärfen, die den Gästen nichts einbringt.

7 Leite zieht ab, sein Schuss wird von der Sturm-Verteidigung geblockt.

8 Vassiljev flankt einen Freistoß von der tiefen linken Außenbahn etwas zu niedrig in den Sechzehner, um für Gefahr zu sorgen. Vor dem kurzen Pfosten ist Paciência und befördert das Spielgerät per Kopf aus der Gefahrenzone.

Mit einem 4-4-2 tritt der Underdog in der Zentralschweiz auf. K. Joensen, Simonsen, Pavlović, Brinck, Sandmæl, P. Johannesen, Andreasen, Bjartalíð, Klettskarð, Hadžibulić sowie J. Danielsen beginnen.

83 Auswechslung bei Levski Sofia -> Stanislav Ivanov

83 Einwechslung bei Levski Sofia -> Zdravko Dimitrov

6 Adi Hütter hat sich bei Abwesenheit des verletzten Frederik Rønnow (Schulterprobleme) im Tor für Felix Wiedwald entschieden. Der Österreicher setzt im zentralen Mittelfeld auf Neuzugang Dominik Kohr; die Doppelspitze bilden Ante Rebić und Gonçalo Paciência.

21 Gelbe Karte für Mikheili Ergemlidze (Chikhura Sachkhere)

Der KÍ Klaksvík ist einer der erfolgreichsten färöischen Fußballvereine. Mit 17 Meisterschaften und sechs Pokalsiegen ist KI die Nummer zwei hinter HB Torshavn. Der letzte Titel in der Liga liegt allerdings 20 Jahre zurück und den letzten Pokalsieg gab es 2016. Auf europäischer Bühne sind Coach Mikkjal Thomassen und seine Mannen erst recht blass geblieben. Sowohl 2017 als auch 2018 ging es nicht über die erste Qualifikationsrunde der Europa League hinaus. Die diesjährige Vorqualifikation durchlief KÍ Klaksvík mit insgesamt 9:1 gegen SP Tre Fiori aus San Marino und zitterte sich nach 1:1 und 0:0 gegen FK Riteriai in Runde zwei.

5 Beide Mannschaften versuchen in ihren Rythmus zu kommen, Sturm wirkt in der Frühphase und nach dem peinlichen Ausrutscher langsam gefestigt.

5 Tor für Shakhter Soligorsk, 1:0 durch Elis Bakaj

3 Glück für Sturm nach einem schweren Fehler von Sakić! Der fällt mit dem Ball vor dem Strafraum um, beinahe hat Haugesund den Weg zum Tor frei, aber ein weiterer Ausrutscher kostet auch ihnen den Ballbesitz.

4 Jürgen Henn hat im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen Maardu Linnameeskond vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Richard Aland, Marco Lukka, Markus Poom und Vlasiy Sinyavskiy beginnen Matvei Igonen, Märten Kuusk, Vladislavs Kreida und Konstantin Vassiljev.

34 Tor für Zrinjski Mostar, 0:1 durch Miljan Govedarica

2 Kohr mit der ersen Chance! Der Ex-Leverkusener wird im halbrechten Offensivkorridor bedient und findet auf Anhieb einen Weg in den Sechzehner. Aus gut 14 Metern visiert er die flache linke Ecke an. Dort rettet Keeper Igonen nach 71 Sekunden mit den Fingerspitzen.

78 Auswechslung bei AEK Larnaca -> Apostolos Giannou

78 Einwechslung bei AEK Larnaca -> Florian Taulemesse

18 Auswechslung bei Aberdeen FC -> Ash Taylor

18 Einwechslung bei Aberdeen FC -> Craig Bryson

1 Die Eintracht in Estland – Durchgang eins in Tallinn ist eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Los geht's in Haugesund. Sturm sucht sofort den Weg nach vorne, verliert dabie aber den Ball an die Heimmannschaft.

76 Gelbe Karte für Hector Hevel (AEK Larnaca)

76 Auswechslung bei AEK Larnaca -> Hector Hevel

76 Einwechslung bei AEK Larnaca -> Jean Luc Assoubre

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Luzern startet mit folgender Elf: Müller, Kakabadze, Ćirković, Knezevic, Schürpf, Schulz, Schneuwly, Demhasaj, Tia, Sidler und Voca. Auf der Bank haben zunächst Jacot, Alves, Margiotta, Eleke, Grether, Arnold und Mistrafovic Platz genommen. Ex-Leipziger Marius Müller, die neue Nummer eins im Luzerner Tor, erwies sich bereits in der Liga als wichtiger Rückhalt. Wie schon gegen St. Gallen fehlen Thomas Häberli heute Zibung, Enzler, Males, Burch und Binous.

1 Spielbeginn

Sturm hat Anstoß.

75 Tor für AEK Larnaca, 3:0 durch Hector Hevel

Gert Kams entscheidet den Münzwurf gegen David Abraham für sich. Der Bundesligavertreter wird anstoßen.

14 Gelbe Karte für Ash Taylor (Aberdeen FC)

Die Stimmung und das Wetter sind gut, die Mannschaften kommen jetzt aufs Feld.

Bei angenehmen 23° C betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen. Die Hausherren tragen grüne Trikots und weiße Hosen; der Gast präsentiert sich in schwarzer Kleidung mit rot-weißen Akzenten.

71 Auswechslung bei FK Partizani -> Bruno Telushi

71 Einwechslung bei FK Partizani -> Aristóteles Romero

1 Spielbeginn

70 Tor für AEK Larnaca, 2:0 durch Hector Hevel

9 Gelbe Karte für Irakli Lekvtadze (Chikhura Sachkhere)

67 Tor für AEK Larnaca, 1:0 durch Apostolos Giannou

Vergangenen Samstag starteten die heutigen Gastgeber mit einem 2:0-Sieg beim FC St. Gallen erfolgreich in die neue Super-League-Saison 2019/2020. Allerdings tütete die Mannschaft um Trainer Thomas Häberli den Erfolg erst spät ein. In der 87. Minute verwandelte Blessing Eleke einen Elfmeter, bevor Christian Schneuwly in der 90. die drei Punkte zementierte. Die letzte Saison schloss der FC Luzern als Tabellenfünfter ab, was ihn zur Europa-League-Quali berechtigt. Zum insgesamt siebten Mal nehmen die Schweizer an diesem Wettbewerb teil. 2018 hagelte es in der 3. Quali-Runde eine bittere Niederlage (1:7 insgesamt) gegen Olympiakos Piräus.

63 Gelbe Karte für Nuno Reis (Levski Sofia)

Die letzten Vorbereitungen laufen. In wenigen Minuten kommen die Mannschaften aufs Feld.

1 Spielbeginn

90 Gelbe Karte für Christian Kouakou (Gabala FK)

90 Spielende

58 Gelbe Karte für Robert Tambe (FC Sheriff)

Mit der Regeldurchsetzung des estnisch-deutschen Hinspielvergleichs wurde ein Unparteiischengespann aus der Türkei beauftragt, das von Ali Palabıyık angeführt wird. Der 37-jährige hauptberufliche Lehrer aus Ankara pfeift seit der Saison 2012/2013 in der heimischen SüperLig und geht in seine fünfte Spielzeit auf internationalem Parkett. Seine Assistenten an den Seitenlinien heißen Emre Eyisoy und Çem Satman; als Vierter Offizieller verdingt sich Yasar Kemal Ugurlu.

87 Tor für Dinamo Tbilisi, 0:2 durch Arfang Daffé

57 Einwechslung bei FK Partizani -> Joseph Ekuban

57 Auswechslung bei FK Partizani -> Theophilus Solomon

86 Auswechslung bei Dinamo Tbilisi -> Levan Shengelia

86 Einwechslung bei Dinamo Tbilisi -> Kwame Karikari

85 Einwechslung bei Gabala FK -> Asif Mammadov

85 Auswechslung bei Gabala FK -> Qismat Aliyev

Der estnische Rekordmeister ist bereits zum 27. Mal in den Qualifikationsrunden zu den beiden UEFA-Wettbewerben vertreten, hat es aber noch nie in die Gruppenphase geschafft. Dementsprechend ist bereits das Überflügeln des FK Radnički Niš ein großer Erfolg und die beiden Vergleiche mit dem Vorjahreshalbfinalisten echte Erlebnisse für die Triibulised, deren Kader bis auf zwei Ausnahmen aus estnischen Spielern besteht. Sieben Spieler des FC Flora gehörten zum Nationalmannschaftsaufgebot, das am 11. Juni in Mainz der DFB-Auswahl mit 0:8 unterlag.

51 Einwechslung bei FK Partizani -> Jasir Asani

51 Auswechslung bei FK Partizani -> Eraldo Cinari

Das erste Saisonspiel konnte Sturm bereits gewinnen. Ein 4:1 bei Anif hat für den Aufstieg in die nächste Cuprunde gereicht. Heute soll der nächste Schritt im Europacup erfolgen.

48 Einwechslung bei FC Sheriff -> Maxim Cojocaru

48 Auswechslung bei FC Sheriff -> Liridon Latifi

77 Einwechslung bei Gabala FK -> Christian Kouakou

77 Auswechslung bei Gabala FK -> Ulvu Iskandarov

47 Gelbe Karte für Gheorghe Anton (FC Sheriff)

46 Einwechslung bei Levski Sofia -> Mohammed Nasiru

46 Einwechslung bei Levski Sofia -> Iliya Yurukov

46 Auswechslung bei Levski Sofia -> Giannis Kargas

46 Auswechslung bei Levski Sofia -> Deni Alar

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

Der FC Flora, Tabellenführer in der Anfang März gestarteten Saison der estnischen Meistriliiga, musste als Vorjahresdritter bereits in der 1. Qualifikationsrunde antreten und überstand diese durch einen 2:0-Heimsieg und ein 2:2-Auswärtsunentschieden gegen den serbischen Vizemeister FK Radnički Niš. Die vom 32-jährigen Jürgen Henn trainierten Grün-Weißen dürften zwar spielerisch weit von der Klasse der Eintracht entfernt sein, verfügen aber sowohl über ein gutes Umschalt- als auch über ein gutes Standardspiel.

90 Spielende

89 Einwechslung bei FK Ventspils -> Bekkhan Aliev

89 Auswechslung bei FK Ventspils -> Mykhaylo Sergiychuk

74 Auswechslung bei Dinamo Tbilisi -> Nodar Kavtaradse

74 Gelbe Karte für Bakar Kardava (Dinamo Tbilisi)

74 Einwechslung bei Dinamo Tbilisi -> Arfang Daffé

88 Gelbe Karte für Tosin Aiyegun (FK Ventspils)

87 Tor für FK Ventspils, 4:0 durch Tosin Aiyegun

86 Gelbe Karte für Nicky Muscat (Gżira United)

"Dass noch nicht alles 100-prozentig klappen kann, ist klar. Wir haben neue Spieler und wenig Zeit, deswegen müssen wir uns zu Beginn in die Saison hineinkämpfen. Trotz allem bin ich zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Die Spieler haben gut gearbeitet. Wir möchten unsere Tugenden so schnell wie möglich wieder auf den Platz bringen und auch Fehler verzeihen. Ich bin gespannt auf die Leistung morgen", äußerte sich Adi Hütter bei der Pressekonferenz optimistisch, weiß aber auch, dass in den kommenden 90 Minuten noch nicht alles nach Plan laufen wird.

Für die Grazer geht es vor allem um die Weiterentwicklung ihres Spielsystems. Haugesund hat schon einige Saisonspiele in den Beinen und erhofft sich davon einen kleinen Vorteil.

83 Tor für FK Ventspils, 3:0 durch Ingars Stuglis

Da zudem die Zukunft der ehemaligen Leihspieler Kevin Trapp, Martin Hinteregger und Sebastian Rode noch nicht geklärt ist, wird in der A. Le Coq Arena eine Startelf aufgeboten, die aus einem noch nicht fertiggestellten Kader zusammengstellt wurde. Zu ihr gehören allerdings mit Felix Wiedwald (Rückkehr nach Leihe vom MSV Duisburg) und Dominik Kohr (Bayer Leverkusen) jedoch nur zwei Neue; mit Erik Durm (Huddersfield Town FC), Daichi Kamada (Sint-Truidense VV) und Dejan Joveljić (Roter Stern Belgrad) sitzen drei potenielle Debütanten auf der Bank.

66 Gelbe Karte für Giorgi Papava (Dinamo Tbilisi)

80 Einwechslung bei Gżira United -> Elvis Sakyi

80 Auswechslung bei Gżira United -> Zachary Scerri

65 Auswechslung bei Dinamo Tbilisi -> Giorgi Kukhianidze

65 Einwechslung bei Dinamo Tbilisi -> Bakar Kardava

Sturm und Haugesund sind bisher nicht aufeinandergetroffen. Erfahrung mit skandinavischen Mannschaften haben die Grazer trotzdem. Heute soll der Grundstein für den Aufstieg gelegt werden.

79 Einwechslung bei FK Ventspils -> Ingars Stuglis

79 Auswechslung bei FK Ventspils -> Jevgēņijs Kazačoks

62 Gelbe Karte für Levan Kutalia (Dinamo Tbilisi)

61 Auswechslung bei Gabala FK -> Davit Volkovi

61 Einwechslung bei Gabala FK -> Rovlan Muradov

Durch die beeindruckenden Aufritte in der Europa League, in der die Mannschaft von Trainer Adi Hütter erst im Halbfinale nach Elfmeterschießen am späteren Gewinner Chelsea FC scheiterte, sowie die bis in das April hineinreichenden überragenden Leistungen im Ligabetrieb haben einige Akteure Begehrlichkeiten bei größeren Klubs geweckt, weshalb die SGE heute vor allem in offensiver Hinsicht mit einem anderen Gesicht als im Mai an den Start geht: Luka Jović (Real Madrid CF) und Sébastien Haller (West Ham United FC) sind schon weg; Ante Rebić könnte noch folgen.

60 Gelbe Karte für Levan Shengelia (Dinamo Tbilisi)

45 Gelbe-Rote Karte für Zhivko Milanov (Levski Sofia)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

73 Auswechslung bei FK Ventspils -> Kaspars Svārups

73 Einwechslung bei FK Ventspils -> Pavel Osipov

58 Gelbe Karte für Davit Volkovi (Gabala FK)

Am Ende einer spektakulären Spielzeit 2018/2019 wäre die SG Eintracht Frankfurt beinahe noch gänzlich aus den internationalen Rängen gerutscht, nachdem sie lange Zeit sogar auf eine Teilnahme an der Champions League geschielt hatte. Trotz einer 1:5-Auswärtspleite bei Meister FC Bayern München konnte sie sich dank der erfolgreichen Aufholjagd des Lokalrivalen 1. FSV Mainz 05 gegen 1899 Hoffenheim (4:2) auf Rang sieben halten und darf damit zum dritten Mal in diesem Jahrzehnt auf europäischer Bühne antreten.

70 Gelbe Karte für Fernando Barbosa (Gżira United)

40 Gelbe Karte für Stanislav Ivanov (Levski Sofia)

Die SG Eintracht Frankfurt hatte die mit Abstand kürzeste Sommerpause der 18 Bundesligisten: Während der Rest der deutschen Eliteklasse noch bis zur 1. Runde des DFB-Pokals am 9. August trainieren und testen kann, haben die Hessen bis dahin im Idealfall bereits die ersten drei Pflichtspiele der neuen Saison absolviert, müssen sie doch als Bundesligasiebter in der 2. Runde der Qualifikation zur Gruppenphase der Europa League einsteigen, um dort wie Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg die Bundesliga vertreten zu dürfen.

35 Gelbe Karte für Ousmane N'Diaye (FC Sheriff)

64 Gelbe Karte für Rodolfo Soares (Gżira United)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Hallo und herzlich willkommen aus Tallinn! In der Hauptstadt Estlands beginnt mit der SG Eintracht Frankfurt der erste Bundesligist die Pflichtspielsaison 2019/2020. Der Vorjahreshalbfinalist muss auf dem Weg in die Gruppenphase der Europa League drei K.o.-Runden überstehen. Erster Widersacher ist der FC Flora.

27 Gelbe Karte für Acorán (AEK Larnaca)

26 Gelbe Karte für Giannis Kargas (Levski Sofia)

23 Tor für FC Sheriff, 0:1 durch Robert Tambe

50 Tor für FK Ventspils, 2:0 durch Hélio Batista

19 Gelbe Karte für Labinot Ibrahimi (FK Partizani)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Nodar Kavtaradse (Dinamo Tbilisi)

45 Gelbe Karte für Rasim Ramaldanov (Gabala FK)

45 Ende 1. Halbzeit

41 Tor für Dinamo Tbilisi, 0:1 durch Levan Kutalia

39 Gelbe Karte für Merab Gigauri (Gabala FK)

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

45 Ende 1. Halbzeit

41 Tor für FK Ventspils, 1:0 durch Kaspars Svārups

35 Gelbe Karte für Jefferson (Gżira United)

31 Gelbe Karte für Giorgi Mchedlishvili (FK Ventspils)

90 Gelbe Karte für Rafael Acosta (FK Jablonec)

90 Auswechslung bei FK Jablonec -> Miloš Kratochvíl

90 Einwechslung bei FK Jablonec -> Tomáš Pilík

90 Spielende

86 Einwechslung bei FK Jablonec -> Jan Chramosta

86 Auswechslung bei FK Jablonec -> Jan Matoušek

25 Gelbe Karte für Juan Corbalan (Gżira United)

81 Einwechslung bei Pyunik FC -> Aleksandr Galimov

81 Auswechslung bei Pyunik FC -> Artur Miranyan

6 Gelbe Karte für Clésio (Gabala FK)

5 Gelbe Karte für Fernán (Gabala FK)

1 Spielbeginn

68 Gelbe Karte für Maksim Zhestokov (Pyunik FC)

66 Einwechslung bei Pyunik FC -> Steven Alfred

66 Auswechslung bei Pyunik FC -> Artem Simonyan

1 Spielbeginn

53 Tor für FK Jablonec, 2:1 durch Martin Doležal

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

30 Tor für Pyunik FC, 2:0 durch Artur Miranyan

28 Auswechslung bei FK Jablonec -> Vladimir Jovović

28 Einwechslung bei FK Jablonec -> Rafael Acosta

25 Gelbe Karte für Kristi Marku (Pyunik FC)

5 Tor für Pyunik FC, 1:0 durch Artur Miranyan

1 Spielbeginn

Herzlich willkommen in der Euro-League-Qualifikation! Ab 20:15 Uhr greift der FC Luzern in den Wettbewerb ein und empfängt in der 2. Runde zunächst daheim den färöischen Klub KÍ Klaksvík.

Herzlich willkommen zur 2. Runde der Europa League Qualifikation zum Spiel FK Haugesund gegen SK Sturm Graz.



Die Grazer beginnen ihre Europacupreise in Norwegen beim FK Haugesund. Dort rechnen sie sich gute Chancen auf eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel aus. In der Vergangenheit wraen die Reisen für Sturm in den Norden aber nicht immer von Erfolg gekrönt. Unter Trainer El Maestro soll das alles anders sein. Die Spieler streuen ihrem neuen Chef Rosen und hoffen auf eine duetlich bessere Saison als letztes Jahr.



Wie weit die Grazer in ihrer Entwicklung unter dem neuen Trainer stehen, hat die Cuppartie noch nicht reslos zeigen können. Zumindest eine Bestätigung wäre heute wichtig. Allerdings sind die Norweger nicht zu unterschätzen. In den letzten Wochen scheint es ganz rund zu laufen, das Selbstvertrauen ist zurecht gestiegen.



Die Spieler sind jedenfalls gewarnt und bereit und wollen auch auf die Stärken der Norweger besonders Acht geben. Das eigene Rezept soll dann entsprechend aufgehen. Die Zuversicht in Graz ist jedenfalls hoch, die zweite Runde zu überstehen. Ein Schiedsrichtergespann aus Litauen, um Schiedsrichter Donatas Rumšas, seinen Assistenten Dovydas Sužiedėlis und Gevork Arakelian wird das Spiel in Haugesund leiten.



90 Einwechslung bei KF Feronikeli -> Jetmir Topalli

90 Auswechslung bei KF Feronikeli -> Mendurim Hoti

90 Spielende

86 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Nono

86 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Joeri de Kamps

82 Auswechslung bei KF Feronikeli -> Argjend Malaj

82 Einwechslung bei KF Feronikeli -> Besmir Bojku

78 Gelbe Karte für Argjend Malaj (KF Feronikeli)

76 Einwechslung bei KF Feronikeli -> Mevlan Zeka

76 Auswechslung bei KF Feronikeli -> Jean Carioca

70 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Rafael Ratão

70 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Erik Daniel

67 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Dávid Strelec

67 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Dávid Holman

67 Tor für KF Feronikeli, 2:1 durch Mendurim Hoti

62 Gelbe Karte für Mendurim Hoti (KF Feronikeli)

61 Tor für Slovan Bratislava, 2:0 durch Andraž Šporar

59 Gelbe Karte für Marin Ljubičić (Slovan Bratislava)

55 Gelbe Karte für Albert Dabiqaj (KF Feronikeli)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Dávid Holman (Slovan Bratislava)

45 Ende 1. Halbzeit

9 Tor für Slovan Bratislava, 1:0 durch Nono

1 Spielbeginn

90 Gelbe Karte für Semir Kerla (FK Sūduva)

90 Gelbe Karte für Christofer Genestreti (SP Tre Penne)

90 Spielende

90 Tor für FK Sūduva, 0:5 durch Tosaint Ricketts

84 Auswechslung bei FK Sūduva -> Josip Tadić

84 Einwechslung bei FK Sūduva -> Tosaint Ricketts

81 Tor für FK Sūduva, 0:4 durch Josip Tadić

79 Gelbe Karte für Eligijus Jankauskas (FK Sūduva)

78 Auswechslung bei SP Tre Penne -> Luca Sorrentino

78 Einwechslung bei SP Tre Penne -> Giovanni Casolla

76 Auswechslung bei FK Sūduva -> Giedrius Matulevičius

76 Einwechslung bei FK Sūduva -> Povilas Leimonas

69 Einwechslung bei SP Tre Penne -> Alex Gasperoni

69 Auswechslung bei SP Tre Penne -> Michael Battistini

66 Tor für FK Sūduva, 0:3 durch Andro Švrljuga

90 Gelbe Karte für Casals (FC Santa Coloma)