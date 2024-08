KZ Auschwitz-Birkenau : Gedenken an Sinti und Roma

02.08.2024 | 08:58 |

Am Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma hält Bundestagspräsidentin Bas eine Rede in Auschwitz. Die Verfolgung von Sinti und Roma in der NS-Zeit sei vielen noch unbekannt, so Bas.