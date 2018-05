Nachrichten | heute - Gefährliche Flucht

Die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer beginnt für die viele Flüchtlinge in Libyen. Hilfsorganisationen schätzen, dass sich fast 400.000 Migranten in dem Bürgerkriegsland aufhalten. Was sie auf ihrer Flucht erleben müssen, sei menschenverachtend.