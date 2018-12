Nachrichten | heute - Tanzlehrer Peter Frank: "Das Lehren ist mein Kick"

Früher war er Krankenpfleger, heute ist er Tanzlehrer. Bald 30 Jahre. Mitten in Bottrop. Gar nicht so einfach. "Bottrop ist jetzt nicht gerade die Tango-Stadt." Warum? Erzählt uns Peter Frank beim Tänzchen in unserer Serie #gesichtereinerstadt.