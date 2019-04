Grindel tritt als DFB-Präsident zurück

Die Kritik an dem 57-jährigen Grindel, der seit drei Jahren das Amt des DFB-Präsidenten bekleidet, wurde zuletzt immer lauter. Nach einem Spiegel-Bericht und Vorwürfen, dass Grindel Zusatzeinkünfte über 78.000 Euro als Aufsichtsratschef der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft in den Jahren 2016 und 2017 nicht publik gemacht haben soll, fand der einstige CDU-Berufspolitiker in den vergangenen Tagen kaum noch Rückhalt in der Verbandsspitze.



Am Montag berichtete die Bild-Zeitung, dass Grindel von einem ukrainischen Fußball-Oligarchen eine Luxus-Uhr geschenkt bekam - ein weiterer Verstoß gegen die DFB-Compliance-Regel, der Grindel nun endgültig das Amt kostete.