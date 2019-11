Bei einer Verpuffung in der Bergbau-Grube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt sind zwei Bergleute verletzt worden. Was die Verpuffung auslöste, ist noch unklar.

Beitragslänge: 1 min Datum: 08.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.11.2020