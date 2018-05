Nachrichten | heute - Häftlinge legen Feuer in JVA

In einem Jugendgefängnis im bayerischen Ebrach haben Häftlinge Feuer gelegt und einen Großeinsatz ausgelöst. 18 Jugendliche weigerten sich, in ihre Zellen zu gehen und zündeten einen Stoffgegenstand an. Die Hintergründe für den Aufstand sind noch unklar.