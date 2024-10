Fünfter Jahrestag : Gedenken an Opfer des Anschlags in Halle

09.10.2024 | 10:02 |

In Halle wird anlässlich des fünften Jahrestags des Terroranschlags auf die Synagoge an die Opfer erinnert. Ein Rechtsextremist hatte 2019 versucht in die Synagoge einzudringen.