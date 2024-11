Einsatzkräfte attackiert : Krawalle in mehreren Städten an Halloween

01.11.2024 | 15:33 |

In mehreren Städten ist Halloween zum Schauplatz von Ausschreitungen geworden. In Marl im Ruhrgebiet zündeten Jugendliche Einkaufswagen an und griffen Einsatzkräfte mit Böllern an.