Nachrichten | heute - "Herwart" legt Bahnverkehr lahm

Sturmtief "Herwart" hat zahlreiche Schäden in Deutschland verursacht. Auch auf wichtigen Strecken des Bahnverkehrs hat der Sturm für Chaos gesorgt. ZDF-Reporter Oliver Deuker über die Situation am Hauptbahnhof in Hannover.