Hochhausbrand bei Karlsruhe

Bei einem Hochhausbrand in der Nähe von Karlsruhe sind am Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zehn Menschen erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer brach in einer Wohnung im siebten Obergeschoss aus, wie die Feuerwehr mitteilte.

