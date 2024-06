Süddeutschland : Evakuierungen in Hochwassergebieten

02.06.2024 | 14:50 |

In den Hochwassergebieten in Süddeutschland bleibt die Lage ernst. Viele Kommunen haben den Katastrophenfall ausgerufen, an einigen Orten laufen Evakuierungsaktionen.