Zehntausende haben in Teheran an den Trauerzügen für den von den USA getöteten General Ghassem Soleimani teilgenommen. Der Sarg mit den Überresten war in der Nacht angekommen.

