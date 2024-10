Jahrestag des Terrorangriffs : Hisbollah kündigt Fortsetzung des Kampfes an

07.10.2024 | 12:52 |

Ein Jahr nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel kündigt die Hisbollah an, den Kampf fortzusetzen. In der Nacht trafen Raketen die Stadt Haifa, Israel griff im Libanon an.