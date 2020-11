Nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Todesopfer in der Westtürkei auf 51 gestiegen. Viele Menschen in der Küstenstadt Izmir konnten bislang nicht in ihre Häuser zurückkehren.

1 min 1 min 01.11.2020 01.11.2020 Video verfügbar bis 01.11.2021 Video herunterladen