Nachrichten | heute - Ein Jahr nach Erdbeben in Italien

Heute vor einem Jahr kamen fast 300 Menschen aufgrund des schweren Erdbebens in Mittelitalien ums Leben. In Amatrice, dem am stärksten betroffenen Ort, erinnern noch immer Trümmer an die Katastrophe. Die Überlebenden gedenken heute der Opfer.