Ministerpräsident Weil mahnte in seiner Rede an, die Erinnerung an die Nazi-Verbrechen wach zu halten. Zehntausende Menschen starben während der NS-Zeit in dem Konzentrationslager.

Datum: 19.04.2020