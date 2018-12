Nachrichten | heute - Jens Spahns Rede in voller Länge

Jens Spahn will nach eigenen Worten kein "Weiter so" und "kein Zurück in die Vergangenheit". Notwendig sei eine Vision für die Zukunft. Sehen Sie hier seine Bewerbungsrede um den CDU-Vorsitz in voller Länge.