US-Wahlkampf : Kamala Harris soll Vize ernennen

05.08.2024 | 15:15 |

In den USA soll Harris bekannt geben, mit wem sie als Vize in den Wahlkampf ziehen wird. Die Demokratin sicherte sich die nötigen Delegiertenstimmen und holte zuletzt in Umfragen auf.