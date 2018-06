Nachrichten | heute - Merkel: Über höheres Strafmaß nachdenken

Ein Ladenbesitzer hat den Eindruck: Wer bei ihm einbricht, kommt mit lächerlichen Strafen davon. Was Angela Merkel dagegen tun will? Die Bundeskanzlerin kündigt in der Sendung „Klartext, Frau Merkel!“ an, über ein höheres Strafmaß nachzudenken.