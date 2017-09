Nachrichten | heute - Klartext! kompakt

Bürger fragen, Bundeskanzlerin Merkel antwortet. Wie will sie Erstwähler begeistern? Wacht ein CDU-Wähler nach dem 24. September in einem Überwachungsstaat auf? Und wie will sie die Digitalisierung auf dem Land voranbringen? Eine Auswahl.