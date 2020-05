Nach 16 Stunden hat Pianist Igor Levit das Werk "Vexations" mit seinen 840 Wiederholungen beendet. Er will so auf die Notlage vieler Künstler in der Corona-Krise aufmerksam machen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 31.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.05.2021