Die Große Grüne Mauer in der Sahara ist Thema beim "One Planet"-Gipfel in Paris. Durch das Pflanzen von Millionen Bäumen soll das Ausbreiten der Wüste verhindert werden.

1 min 1 min 11.01.2021 11.01.2021 Video verfügbar bis 11.01.2022 Video herunterladen