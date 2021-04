Die Grünen in Baden-Württemberg wollen Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen. Dies erklärte Ministerpräsident Kretschmann am Nachmittag in Stuttgart.

