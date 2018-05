Nachrichten | heute - Kreuzfahrten immer beliebter

Die Deutschen machen immer mehr Kreuzfahrten: In den vergangenen zehn Jahren gab es ein Umsatz-Plus von 300 Prozent. So trifft sich eine optimistische Branche zur Leitmesse Seatrade Europe in Hamburg. Allein dort legen 600 Kreuzfahrtschiffe pro Jahr an.