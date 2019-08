Tag der Wahrheit in Sachsen und Brandenburg: Für die bisherigen Zweier-Bündnisse dürfte es nach den Landtagswahlen an diesem Sonntag nicht mehr reichen, berichtet Bettina Schausten aus dem ZDF-Wahlstudio in Dresden.

Beitragslänge: 1 min Datum: 31.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.08.2020