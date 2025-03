Ukraine-Verhandlungen : Lawrow spricht über Militäreinsatz-Ende

24.02.2025 | 16:07 |

Der russische Außenminister Lawrow hat seinen Amtskollegen Fidan in der Türkei getroffen. Ein Ende der Militäreinsätze sei in Sicht, wenn das Ergebnis Russland zusage, so Lawrow.