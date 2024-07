ZDF-Reporter Wolf-Christian Ulrich : Vor Wahl: Briten "haben Vertrauen verloren"

04.07.2024 | 10:41 |

Vor der Parlamentswahl in Großbritannien liegt die Labour-Partei in den Umfragen weit vorn. Es könnte ein historischer Wahltag werden, so ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich.