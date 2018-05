Nachrichten | heute - US-Sanktionen gegen Maduro

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Venezuelas Präsidenten Maduro verhängt und all seine Vermögenswerte in den USA eingefroren. US-Bürgern werden Geschäfte mit ihm untersagt. Anlass dafür war die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela.