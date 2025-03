Großeinsatz in Mannheim : Auto in Menschenmenge: „Motivlage ist unklar“

03.03.2025 | 15:35 |

In Mannheim ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Was bisher bekannt ist, berichtet Max Schwarz aus dem ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg. Die Motivlage sei noch unklar.