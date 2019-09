In der kongolesischen Stadt Goma will sich Bundesaußenminister Maas ein Bild der Ebola-Epidemie machen. Seit 2018 sind mehr als 2.000 Menschen im Kongo an Ebola gestorben.

