May spricht in Florenz über den Brexit

Die britische Regierungschefin May steht unter immensem Druck. Die Verhandlungen mit der EU stecken fest und zu Hause werden ihre Kritiker immer lauter. Ihr Auftritt am Freitag sollte ein Befreiungsschlag werden - die große Rede zum Brexit in Florenz.