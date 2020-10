Die Kanzlerin appelliert an junge Leute, sich an die Corona-Regeln zu halten. Diese fänden Einschränkungen von Partys vielleicht übertrieben. Merkel fragt dann aber, ob es sich nicht lohne, "etwas Geduld zu haben? Jetzt kommt es auf den Zusammenhalt an."

1 min 1 min 09.10.2020 09.10.2020 Video verfügbar bis 09.10.2021 Video herunterladen