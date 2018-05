Nachrichten | heute - Mexiko: Hilfsangebote nach Erdbeben

Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko sichern weltweit Länder ihre Solidarität zu und bieten Hilfe an - auch Deutschland. Das Beben der Stärke 7,1 hatte Mexiko Stadt am heftigsten getroffen. Die Zahl der Toten ist auf 230 gestiegen.