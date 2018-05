Nachrichten | heute - Freie Sicht auf Mondfinsternis

In vielen Regionen Deutschlands hatten Hobbyastronomen am Montagabend freie Sicht auf die partielle Mondfinsternis. Sonne, Erde und Mond stehen dabei etwa in einer Reihe. Besonders gut war das Naturschauspiel im Osten und Süden des Landes zu beobachten.