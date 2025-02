Münchener Sicherheitskonferenz : Vance will außenpolitischen Kurs vorstellen

14.02.2025 | 09:35 |

Auf der Münchener Sicherheitskonferenz werden die Kriege in Nahost und in der Ukraine im Fokus stehen. US-Vizepräsident Vance will den neuen außenpolitischen Kurs vorstellen.