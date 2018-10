"Das ist eine tiefe Zäsur für die CDU"

Es ging aber auch um die weiteren Schritte nach der Landtagswahl in Hessen: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will rasch eine neue Landesregierung bilden. Er wolle "relativ schnell Klarheit gewinnen, wie es weitergeht", sagte Bouffier am Montag in Berlin nach einer CDU-Vorstandssitzung. Er sei zuversichtlich, seine Arbeit als Ministerpräsident fortzusetzen. Die CDU soll nach seinem Willen zunächst Gespräche mit SPD, Grünen und FDP führen.