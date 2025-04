Unbefristete Militärpräsenz : Israel will Pufferzone im Gazastreifen

17.04.2025 | 07:13 |

Die israelische Armee will etwa 30 Prozent des Gazastreifens in eine dauerhafte Pufferzone umwandeln. Die Truppen sollen dort unbefristet bleiben, so Verteidigungsminister Katz.